تأكد غياب كريم الدبيس عن صفوف سيراميكا أمام زد بسبب الإصابة.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد حسن، غياب كريم الدبيس عن صفوف سيراميكا أمام زد؛ بسبب الاصابة.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل “فيس بوك”: "تأكد غياب كريم الدبيس عن صفوف سيراميكا كليوباترا أمام زد إف سي في الجولة الثانية من الدوري بسبب إصابته بمزق في الضامة".

ومن جهته، علّق كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على قرار استبعاده من مباراة الفريق مع الزمالك في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز للإصابة.

وتعرض كريم الدبيس، لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق التي أُقيمت استعدادًا لمواجهة الزمالك في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وكتب الدبيس عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”: الحمدلله على كل شيء، لا يؤخر الله أمرا إلا لخير، ولا يحرمك من أمر إلا لخير، ولا ينزل بك بلاء إلا بخير، فأنت من خير وفي خير وإلى خير".