ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
أوصيكم بفلسطين.. آخر كلمات الصحفي الفلسطيني أنس الشريف قبل استشهاده
غزة.. 5 شهداء بينهم أربعة صحفيين في قصف للاحتلال أمام مستشفى الشفاء
عبد الظاهر السقا: اعتذار حسام حسن لجمهور الأهلي غير مفهوم
معسكر منتخب مصر ينطلق 7 ديسمبر.. وحسام حسن يرغب في ضم ثنائي الأهلي
الأماكن الشاغرة بـ المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2024
شروط حددها القانون لإدخال المحاصيل للحجر الزراعي.. تعرف عليها
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
هيونداي إلنترا 2025 كسر زيرو .. أسعار المستعمل تنخفض
حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. علي جمعة يوضحها
مرأة ومنوعات

التمر أم الموز؟.. أيهما أفضل لتنظيم سكر الدم؟

التمر أم الموز؟ أيهما أفضل لتنظيم سكر الدم ..لن تتوقع 
التمر أم الموز؟ أيهما أفضل لتنظيم سكر الدم ..لن تتوقع 
هاجر هانئ

يُقدّم التمر والموز العديد من العناصر الغذائية، ويعتمد الاختيار المناسب على تفضيلاتك وأهدافك، كلاهما جزء من نظام غذائي صحي، سواء كنت تبحث عن طاقة سريعة، أو ألياف أكثر، أو حتى ضبط مستوى السكر في الدم، فكّر في وقت وكيفية تناولهما للعثور على ما يُناسبك.

التمر والموز حلوان طبيعيًا وغنيان بالعناصر الغذائية الأساسية، كما أنهما غنيان بالبوتاسيوم، ما يجعلهما وجبة فطور صحية للغاية، إذا كنت تبحث عن تنظيم سكر الدم وتناول الألياف، فإن كلًا من الموز والتمر يقدم فوائد فريدة، مع أن ملاءمتهما تعتمد على الاحتياجات والتفضيلات الشخصية.


وبحسب الخبراء، فإن الاعتدال ومراعاة الأهداف الغذائية الفردية هو العامل الأساسي في نهاية المطاف.


الموز أفضل للتحكم في نسبة السكر في الدم


يقول الخبراء إنه على الرغم من أن التمر يحتوي على سكر أكثر بقليل من الموز، إلا أن الأمر لا يقتصر على الكمية، فالتمر منخفض في المؤشر الجلايسيمي، مما يعني أنه يُطلق السكر ببطء في مجرى الدم، ورغم احتوائه على نسبة عالية من السكر بشكل عام، إلا أن التمر لا يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة كالحلوى، مما يجعله بديلاً رائعًا للحلويات.

من ناحية أخرى، للموز تأثيرٌ لطيفٌ على سكر الدم، خاصةً عندما يكون غير ناضجٍ قليلاً، يحتوي الموز الأخضر على نشا مقاوم، وهو ألياف بريبيوتيكية تُغذّي بكتيريا الأمعاء الصحية وتُبطئ امتصاص السكر.


وعلى الرغم من أن كلا الفاكهتين تحتويان على السكر، إلا أنهما تحتويان أيضًا على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في موازنة مستويات السكر في الدم.


التمر أفضل لتناول الألياف


يعد التمر وسيلة رائعة لتقوية الجهاز الهضمي وعلاج مشاكل القلب وحتى توفير الاستقرار فيما يتعلق بمستوى السكر في الدم.


ومع ذلك، يعتمد الأمر على وقت تناوله، يعتقد الخبراء أن تناول التمر قبل التمرين مباشرةً ليس جيدًا، لغناه بالألياف. فالإفراط في تناول الألياف قبل التمرين مباشرةً يُسبب انزعاجًا في المعدة. لذا، يُعد الموز بديلًا رائعًا، فهو يحتوي على نسبة أقل من الألياف، وهو سهل الهضم للغاية.


ولذلك، إذا كنت تبحث عن المزيد من الألياف اليومية، فاختر التمر، ولكن إذا كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة سهلة الهضم، فإن الموز هو الخيار المثالي.


يحتوي كل من التمر والموز على نسبة عالية من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة
البوتاسيوم عنصر غذائي أساسي لصحة القلب، ووظائف العضلات، وتنظيم ضغط الدم. ولذلك، ينصح الأطباء بتناول تمرتين أو موزة يوميًا.


بالإضافة إلى ذلك، كلاهما غني بمضادات الأكسدة - فيتامينات ج، ب، والحديد. يرتبطان بتحسين صحة الأمعاء، مما يُخفف من القرحة ويُساعد على تقليل الالتهاب، كما يُنظم كلاهما جهاز المناعة ويُقويه، وله تأثيرات محتملة في حماية الكبد.


هل هناك آثار جانبية لتناول الموز والتمر؟


رغم أن كليهما فاكهتان غنيتان بالفوائد الصحية، ينصح الأطباء بتناول الموز والتمر باعتدال. نادرًا ما تُصاب حساسية الموز، لكن بعض الأشخاص يُعانون من الإمساك وعسر الهضم بسببه.


مع أن التمر صحيٌّ باعتدال، إلا أنه غنيٌّ بالسكر والسعرات الحرارية، وهو لذيذٌ أيضًا، هذا يُسهّل تناول كمياتٍ كبيرةٍ منه دفعةً واحدة.

المصدر: timesnownews

التمر الموز نظام غذائي صحي تنظيم سكر الدم

