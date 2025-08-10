حقيقة مطالبة الشناوي بالرحيل عن الأهلي

:

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي علم بجلوسه بديلا أمام مودرن سبورت خلال المحاضرة الأخيرة، لكنه يتحمل دوره كاملًا كقائد للفريق ويتحدث معهم ويحفزهم بصفة دائمة خلال لقاء الأمس.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: الشناوي لم يطلب الرحيل مطلقا في يناير كما يتردد، وتداول تلك الأخبار شئ غريب للغاية.. محمد الشناوي هو قائد الفريق وله تاريخ كبير داخل القلعة الحمراء، وكان حريص على دعم زميله مصطفى شوبير قبل وبعد اللقاء.

وأضاف: العلاقة بين الشناوي ومصطفى شوبير رائعة للغاية، وكان حريص بصفة دائمة على دعم زملائه، والثنائي سوف يحرسان المرمى خلال الموسم الحالي، ومن الوارد أن يعود الشناوي لقيادة الفريق مستقبلا، وكل شئ وارد