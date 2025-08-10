ثنائية لـ رونالدو.. النصر يخسر بثلاثية من ألميريا وديا

خسر فريق النصر السعودي من نظيره ألميريا الإسباني، بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، استعدادًا للموسم الجديد.

وجاءت ثلاثية ألميريا عن طريق سيرجيو أريباس وقدري إمباربا (هدفين) في الدقائق 6، 43، 61.

فيما جاءت ثنائية النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 17، 39.

جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل – عبد الإله العمري – إينيجو مارتينيز – أيمن يحيي.

خط الوسط: أنجيلو – مارسيلو بروزوفيتش – ويسلي.

خط الهجوم: جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.