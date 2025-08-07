بترشيح من رونالدو.. النصر يُعيّن البرتغالي بيدرو سوتو رئيسًا تنفيذيًا للمشاريع والتحول

أعلنت إدارة نادي النصر، اليوم الخميس، تعيين البرتغالي بيدرو سوتو مايور رئيسًا تنفيذيًا للمشاريع والتحول في النادي، وذلك في خطوة جديدة تعكس توجه الإدارة نحو تعزيز الكوادر الأجنبية ذات الكفاءة العالية، وفقًا لما كشفته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأفادت الصحيفة أن مايور كان قد تولى المنصب بشكل مؤقت خلال الشهرين الماضيين، قبل أن يتم تثبيته رسميًا في منصبه بعد دراسة أدائه وتوصية مباشرة من قائد الفريق، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويمتلك رونالدو علاقة مهنية وتجارية وثيقة مع مايور، حيث سبق لهما العمل سويًا في عدد من الملفات التسويقية الكبرى داخل وخارج البرتغال، خاصة تلك المتعلقة بتطوير العلامات التجارية وإدارة حقوق الرعاية، وهو ما منح مايور ثقة قائد النصر لتزكية تعيينه في المنصب الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيدرو سوتو مايور كان ضمن فريق التمثيل التجاري الخاص برونالدو، ولعب دورًا محوريًا في الإشراف على عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية على مدار محطات مختلفة من مسيرة النجم البرتغالي.

ويعد هذا التعيين امتدادًا للنهج الذي يتبعه نادي النصر مؤخرًا في الاستعانة بعناصر برتغالية داخل هيكل الإدارة، حيث يضم الفريق بالفعل خوسيه سيميدو كرئيس تنفيذي للنادي، إلى جانب سيماو كوتينيو الذي يشغل منصب المدير الرياضي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحول المؤسسي التي يشهدها النصر في السنوات الأخيرة، في ظل توجه إدارة النادي لتعزيز العمل الاحترافي في الجوانب الفنية والإدارية والتسويقية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأهداف تطوير القطاع الرياضي.