محمد شاهين يكشف خلطته السرية للنجاح في التمثيل

استضافت الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، الفنان محمد شاهين، والذي كشف عن تفاصيل جديدة عن بدايته في عالم الفن.





قال الفنان محمد شاهين، إن بعض الأدوار قد تُؤدى بسطحية فلا تترك أي أثر حقيقي، موضحًا: "في أدوار بتسيب أثر عبيط أو مالوش قيمة، لكن النجاح الحقيقي لما الممثل يشتغل بصدق وبجدية، وكل واحد يصدق اللي بيعمله".

وأشاد محمد شاهين ، بزملائه وفريق العمل، مؤكدًا أن الفضل في نجاح المسلسل يعود للمخرج كريم الشناوي والكاتبة مريم نعوم، واصفًا كتابتها بأنها "عذبة وحقيقية ومن غير أي لوي ذراع أو تصنع"، مضيفًا: "أنا ما بحفظش، أنا بفهم، وده بيخلي الكلام يطلع طبيعي".



كما أثنى على حوارات مريم نعوم وتامر حبيب، واصفًا إياها بأنها "حلوة ومتزنة وتمام على السمع". ووجه تحية خاصة للطفل "علي" الذي شارك في العمل، مؤكدًا أنه قدم أداءً صادقًا جدًا رغم اختلاف طريقته في تناول الشخصية، وهو ما جعل الجمهور يحبه ويتقبله بشكل كبير، واصفًا إياه بأنه "محترف، فاهم، وواعي".

وتوقف شاهين عند أحد المشاهد التي جمعته بـ"علي" ووالدته في المدرسة، مشيرًا إلى أن الطفل ظهر فيه وكأنه "بيحارب" من شدة الإحساس.

كما وجه نصيحة للاستفادة من محبة الأطفال للعمل في توعيتهم بكيفية التعامل مع الغرباء والحفاظ على خصوصيتهم