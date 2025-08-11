قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب القبة الحرارية.. الأرصاد تحذر من موجة حر قاسية تضرب البلاد في هذا الموعد
آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم 11-8-2025
جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟
مفتي الجمهورية للشباب: اجعلوا التقنية لخدمتكم ولا تصبحوا رهائن لها
برلماني: تطوير الإعلام خطوة استراتيجية لتحصين الوعي ودعم مسيرة الدولة
غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر
قائمة منتخب مصر للشباب لمواجهة المغرب وديا
موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام
ضوابط وأخلاقيات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مفتي الجمهورية يوضحها
رابطة الأندية تعلن موعد تطبيق اللائحة على جمهور الزمالك بعد سَبّ زيزو
حبس البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية لاتهامه بنشر محتوى خادش
محمد شاهين يكشف خلطته السرية للنجاح في التمثيل

استضافت الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، الفنان محمد شاهين، والذي كشف عن تفاصيل جديدة عن بدايته في عالم الفن.
 


قال الفنان محمد شاهين،  إن بعض الأدوار قد تُؤدى بسطحية فلا تترك أي أثر حقيقي، موضحًا: "في أدوار بتسيب أثر عبيط أو مالوش قيمة، لكن النجاح الحقيقي لما الممثل يشتغل بصدق وبجدية، وكل واحد يصدق اللي بيعمله".

وأشاد محمد شاهين ، بزملائه وفريق العمل، مؤكدًا أن الفضل في نجاح المسلسل يعود للمخرج كريم الشناوي والكاتبة مريم نعوم، واصفًا كتابتها بأنها "عذبة وحقيقية ومن غير أي لوي ذراع أو تصنع"، مضيفًا: "أنا ما بحفظش، أنا بفهم، وده بيخلي الكلام يطلع طبيعي".


كما أثنى على حوارات مريم نعوم وتامر حبيب، واصفًا إياها بأنها "حلوة ومتزنة وتمام على السمع". ووجه تحية خاصة للطفل "علي" الذي شارك في العمل، مؤكدًا أنه قدم أداءً صادقًا جدًا رغم اختلاف طريقته في تناول الشخصية، وهو ما جعل الجمهور يحبه ويتقبله بشكل كبير، واصفًا إياه بأنه "محترف، فاهم، وواعي".

وتوقف شاهين عند أحد المشاهد التي جمعته بـ"علي" ووالدته في المدرسة، مشيرًا إلى أن الطفل ظهر فيه وكأنه "بيحارب" من شدة الإحساس. 

كما وجه نصيحة للاستفادة من محبة الأطفال للعمل في توعيتهم بكيفية التعامل مع الغرباء والحفاظ على خصوصيتهم

