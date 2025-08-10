لاعب الدراويش السابق: رجال وسيدات الإسماعيلية ذاهبون لسحب الثقة من المجلس

أكد عاطف عبدالعزيز لاعب الإسماعيلي السابق، أن النادي يعيش في فترة لا تليق بتاريخه مطلقًا، في ظل سمعة الدراويش على المستويين العربي والإفريقي، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتمنى وصول الأزمة للمرحلة الحالية، وأن يتم الدعوة لسحب الثقة من المجلس الحالي.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: مجلس الإسماعيلي كان يعلم بحجم الأزمات، ووعدوا بأنهم سوف يساهموا في دخول 200 مليون جنيه لخزينة النادي وحل كل القضايا في 6 شهور، وتم جلب علي أبوجريشة وعماد سليمان كمسئولين عن قطاع الكرة في النادي، لكن كان هناك اشخاص آخرين يديرون الكرة من وراءهم في ملف بيع لاعبين واستقدام آخرين.

وأضاف: لا أقول سوى الحقيقة فقط، النادي الإسماعيلي كان مُعرضًا للهبوط في الموسم السابق، ومجلس الإدارة الحالي فشل بشكل واضح، ووصلوا بالنادي لمرحلة صعبة، وكان يجب رحيلهم سريعًا.

وزاد: سأذهب للجمعية العمومية يوم الثلاثاء، للتصويت على سحب الثقة من مجلس نصر أبوالحسن وأيضا كل رجال وسيدات محافظة الإسماعيلية سيذهبون لسحب الثقة من المجلس الحالي، وأي أشخاص آخرين قادرين على إدارة النادي بشكل أفضل من المجموعة الحالية.

وأكمل: النادي الإسماعيلي مر بأسوأ فترة في تاريخه، كل الناس في حالة حزن لحال الدراويش، سواء في وزارة الرياضة أو اتحاد الكرة.