تفاصيل السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية في الزيتون

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن مواد غذائية أسفل عقار سكني بمنطقة الزيتون، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن جملة بشارع جعفر والي، نطاق دائرة قسم الزيتون. وعلى الفور، وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وخزان مياه إلى موقع الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب النيران في مواد غذائية داخل جزء من المخزن تبلغ مساحته 50 مترًا مربعًا من إجمالي مساحة المخزن البالغة نحو 120 مترًا مربعًا، ويقع بالطابق الأرضي لعقار مكون من 5 طوابق.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي أجزاء المخزن أو العقار، دون تسجيل إصابات أو حالات احتجاز، وجارٍ استكمال أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب الحريق وظروف وقوعه.