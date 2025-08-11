مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء الوضوء في الحوامدية.. والنيابة تحقق

شهدت منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، حيث لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله أثناء قيامه بالوضوء استعدادًا لأداء الصلاة، في حادثة أليمة هزت مشاعر أهالي المنطقة.

وبحسب شهود العيان، فوجئت أسرة الشاب بسقوطه المفاجئ وفقدانه الوعي أثناء تواجده داخل دورة المياه، فحاولوا إسعافه ونقله إلى أقرب مستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بشدة الصعقة الكهربائية.

سادت حالة من الحزن الشديد بين جيران وأقارب الشاب، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان معروفًا بحسن الخلق ومواظبته على الصلاة.

من جانبها، بدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث، كما قررت النيابة العامة انتداب الجهات الفنية لمعاينة موقع الحادث وبيان سبب الصعق الكهربائي، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.