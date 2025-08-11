شباب الفراعنة 2007 يواصلون معسكر أكتوبر استعدادًا للمرحلة الودية

واصل منتخب مصر للشباب من مواليد 2007 بقيادة وائل رياض مرانه لليوم الثاني على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.



ويأتي معسكر الفريق في إطار محاولة الجهاز الفني علي الاستقرار على عناصر الفريق قبل الدخول في مرحلة المواجهات الودية.



وكان معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2007 انطلق أمس السبت بالنسبة للمجموعة الثانية ويستمر حتى 14 أغسطس الجاري في إطار تحضيرات لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 سنة العام المقبل.