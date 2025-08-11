قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات
احلويتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء إجراءات إنشاء مدرسة التعدين بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ، المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر؛ وذلك لبحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء أول مدرسة تطبيقية لتكنولوجيا التعدين بالمحافظة، بحضور اللواء عماد العطار مستشار الشركة للعلاقات العامة والحكومية، والدكتور عمرو سليمان كبير استشاري التعليم بشركة جالاكسي الشريك الأكاديمي بالمشروع.

تطّرق اللقاء إلى مناقشة نتائج الجولة الميدانية التي قام بها وفد الشركة؛ لدراسة واختيار أنسب المواقع المقترحة لإنشاء المدرسة، و خطة رفع الكفاءة المقترحة لمباني الفصول الدراسية والمعامل والورش.

وأوضحت نائب المحافظK أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، تم الاستقرار على تخصيص مقر المدرسة الثانوية الصناعية بالخارجة، كمقر للمدرسة الجديدة، والتي تضم أقسام  تستوعب التوسعات والرؤية المستقبلية للشركة وتشمل( فني تعدين - صيانة المعدات الثقيلة - فني معمل )، مؤكدةً على سرعة الانتهاء من دراسات الجدوى بحلول شهر سبتمبر المقبل.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادي الجديد فوسفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

الصلاة

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

ترشيحاتنا

ثواب العمل فى اليوم الحار

الإفتاء توضح ثواب السعي على طلب الرزق في اليوم شديد الحر

الشيخ عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي البلنوري يمثّل الهند في مؤتمر الإفتاء

فضل سقيا الماء في الحر الشديد

فضل سقيا الماء في الحر الشديد.. الإفتاء تعدد ثوابها ومكانة فاعلها عند الله

بالصور

ضبط 30 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

دودج وموستانج
دودج وموستانج
دودج وموستانج

سيارات لا يستطيع اللصوص مقاومتها وأخرى يتجاهلونها

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى

فيديو

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد