القبض على تيك توكر شهيرة ترسم صورا خادشة على أجساد السيدات
أوسكار يراجع تحكيم الدوري مع 4 حكام
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
الأزهر صوت الحق.. دعم جزائري لمواقف الإمام الأكبر تجاه فلسطين
محافظ الدقهلية يقرر إيقاف عمل عمال النظافة بأوقات الذروة بالموجة الحارة
أذكار المساء مكتوبة كاملة.. رددها لتحصين نفسك من شرور الليل
محمد عبدالعزيز يطالب خليل الحية بقيادة شاحنة مساعدات لغزة
ما بين المعابر والضغوط الدولية| مصر تثبّت التزامها تجاه فلسطين.. تفاصيل
من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت
بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل
الحبس سنة وغرامة للمتهمين بضرب فتاة في الشاطبي لزيادة المشاهدات
رئيس الوزراء القطري يدين استهداف إسرائيل المتعمد للصحفيين بغزة
مصر للطيران تنقل شحنة إنارة ضخمة بأطوال خاصة إلى الكونغو

نورهان خفاجي

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في تنفيذ عملية نقل استثنائية لشحنة كبيرة من معدات الإنارة ذات الأبعاد غير التقليدية، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بكفاءة تشغيلية عالية وبأعلى معايير السلامة والجودة، وذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل نجاحاتها المتواصل.

وقد بلغ الوزن الإجمالي للشحنة حوالي 22 طن، موزعة على 7 طرود ضخمة، بمقاسات بلغت 9 أمتار طولًا × 130 سم عرضًا × 125 سم ارتفاعًا لكل طرد، وبمتوسط وزن يتراوح بين 2900 كجم و3300 كجم للطرد الواحد.
ورغم التحديات اللوجستية فيما يخص حجم ووزن الشحنة، استطاع فريق عمل مصر للطيران للشحن الجوي في تنسيق وتخطيط عملية التحميل باحترافية ودقة متناهية، بما مكّن من تجميع الشحنة بالكامل على رحلة واحدة فقط. وقد ساهم هذا الإجراء في تقليل التكاليف التشغيلية بشكل كبير، إلى جانب تحقيق رضا العميل عبر ضمان سرعة التسليم إلى جانب الحفاظ على سلامة هيكل الطائرة من الداخل، مع تسهيل عمليات التفريغ السريع في مطار الوصول، مما قلّل من وقت انتظار الطائرة على الأرض وطاقمها.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا جديدًا على قدرة مصر للطيران للشحن الجوي على التعامل مع الشحنات الخاصة والثقيلة والمعقدة بكفاءة عالية، مما يعزز من مكانتها كمزود موثوق في سلاسل الإمداد العالمية، وشريك استراتيجي يعتمد عليه في إنجاز المهام اللوجستية المتخصصة.

