مصر للطيران تنقل شحنة إنارة ضخمة بأطوال خاصة إلى الكونغو

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في تنفيذ عملية نقل استثنائية لشحنة كبيرة من معدات الإنارة ذات الأبعاد غير التقليدية، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بكفاءة تشغيلية عالية وبأعلى معايير السلامة والجودة، وذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل نجاحاتها المتواصل.

وقد بلغ الوزن الإجمالي للشحنة حوالي 22 طن، موزعة على 7 طرود ضخمة، بمقاسات بلغت 9 أمتار طولًا × 130 سم عرضًا × 125 سم ارتفاعًا لكل طرد، وبمتوسط وزن يتراوح بين 2900 كجم و3300 كجم للطرد الواحد.

ورغم التحديات اللوجستية فيما يخص حجم ووزن الشحنة، استطاع فريق عمل مصر للطيران للشحن الجوي في تنسيق وتخطيط عملية التحميل باحترافية ودقة متناهية، بما مكّن من تجميع الشحنة بالكامل على رحلة واحدة فقط. وقد ساهم هذا الإجراء في تقليل التكاليف التشغيلية بشكل كبير، إلى جانب تحقيق رضا العميل عبر ضمان سرعة التسليم إلى جانب الحفاظ على سلامة هيكل الطائرة من الداخل، مع تسهيل عمليات التفريغ السريع في مطار الوصول، مما قلّل من وقت انتظار الطائرة على الأرض وطاقمها.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا جديدًا على قدرة مصر للطيران للشحن الجوي على التعامل مع الشحنات الخاصة والثقيلة والمعقدة بكفاءة عالية، مما يعزز من مكانتها كمزود موثوق في سلاسل الإمداد العالمية، وشريك استراتيجي يعتمد عليه في إنجاز المهام اللوجستية المتخصصة.