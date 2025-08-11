قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الريال السعودي اليوم في مصر .. استقرار قبل موسم العمرة
في ذكراه .. قصة فيلم لعب نور الشريف بطولته بدلا من محمود الخطيب
بدء حجز شقق الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين 7 غدا.. اعرف الأماكن
أول تعليق من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده
تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عرض جديد من فودافون كاش: سحب حتى 5000 جنيه شهريًا برسوم ثابتة

كاش
كاش
أحمد عبد القوى

أعلنت فودافون كاش عن عرض جديد يتيح للعملاء سحب مبلغ يصل إلى 5000 جنيه شهريًا من محفظتهم برسوم ثابتة قدرها 5 جنيهات فقط. 

هذا العرض يأتي لتسهيل المعاملات المالية وتقليل التكلفة على العملاء، مما يجعل تجربة استخدام المحفظة الإلكترونية أكثر مرونة وسلاسة.  

رسوم موحدة بدلًا من النسبة المئوية

العرض الجديد يُبسط عملية السحب، حيث تم استبدال نسبة 1% لأول 5000 جنيه فى الشهر برسوم ثابتة قدرها 5 جنيهات فقط.

 هذا التغيير يمنح العملاء المزيد من الوضوح والراحة عند إدارة أموالهم من خلال محفظة فودافون كاش.  

للاشتراك في العرض، يكفي طلب كود  بسهولة من الهاتف المحمول.  

*9*999#

الخدمة الجديدة تسعى لتلبية احتياجات العملاء اليومية من خلال تقليل التكاليف وتسهيل العمليات. فودافون كاش تواصل تعزيز مكانتها كخدمة مالية موثوقة ومريحة للملايين في مصر.

فودافون كاش محفظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

طريقة الحصول على معاش المطلقات

500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

ترامب وبوتين

ترامب: سأطلب من بوتين اتخاذ هذا القرار خلال قمة ألاسكا

ترامب

نشر الحرس الوطني.. قرار مفاجئ من ترامب بشأن العاصمة واشنطن

أنس الشريف

هيومن رايتس: اغـ.ــتيال أنس الشريف يكشف الخطر الداهم على الصحفيين الفلسطينيين

بالصور

بدون تأنيب ضمير.. حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

طريقة عمل سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

فيديو

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المتهمين

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

المزيد