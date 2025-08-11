عرض جديد من فودافون كاش: سحب حتى 5000 جنيه شهريًا برسوم ثابتة

أعلنت فودافون كاش عن عرض جديد يتيح للعملاء سحب مبلغ يصل إلى 5000 جنيه شهريًا من محفظتهم برسوم ثابتة قدرها 5 جنيهات فقط.

هذا العرض يأتي لتسهيل المعاملات المالية وتقليل التكلفة على العملاء، مما يجعل تجربة استخدام المحفظة الإلكترونية أكثر مرونة وسلاسة.

رسوم موحدة بدلًا من النسبة المئوية

العرض الجديد يُبسط عملية السحب، حيث تم استبدال نسبة 1% لأول 5000 جنيه فى الشهر برسوم ثابتة قدرها 5 جنيهات فقط.

هذا التغيير يمنح العملاء المزيد من الوضوح والراحة عند إدارة أموالهم من خلال محفظة فودافون كاش.

للاشتراك في العرض، يكفي طلب كود بسهولة من الهاتف المحمول.

*9*999#

الخدمة الجديدة تسعى لتلبية احتياجات العملاء اليومية من خلال تقليل التكاليف وتسهيل العمليات. فودافون كاش تواصل تعزيز مكانتها كخدمة مالية موثوقة ومريحة للملايين في مصر.