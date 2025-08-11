قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الريال السعودي اليوم في مصر .. استقرار قبل موسم العمرة
في ذكراه .. قصة فيلم لعب نور الشريف بطولته بدلا من محمود الخطيب
بدء حجز شقق الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين 7 غدا.. اعرف الأماكن
أول تعليق من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده
تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دينا أبو الخير تكشف أخطر مفاهيم البدعة التي تثير الفتنة بين المسلمين.. فيديو

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
عبد الخالق صلاح

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة، موضحة أن هذه الأسئلة من أكثر المواضيع التي يتلقاها الدعاة بشكل دوري، خاصة في مناسبات مثل المولد النبوي الشريف.

وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكثير من الناس يعتقدون أن كل شيء مستحدث في الدين يُعتبر بدعة، موضحةً أن هذا الفهم قد يؤدي إلى تكفير الناس بعضهم البعض.

وتابعت قائلة: "البدعة ليست أمرًا خطيرًا من حيث المعنى اللغوي، فهي تعني مجرد شيء مستحدث، وليس بالضرورة أن يكون مرفوضًا، مؤكدة أن فهم كلمة "بدعة" بشكل مبالغ فيه قد يخلق قلق، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتحدثت الداعية الإسلامية عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مشيرة إلى أنه أحد أبرز الأمثلة على البدعة الحسنة، حيث لا يعد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة مذمومة، بل هو فرح وحب للنبي.

وذكرت أن الكثير من المسلمين يخطئون في فهم هذه المناسبة، قائلة: “الناس في موسم المولد النبوي قد يخطئون في تصنيف هذا الفعل على أنه بدعة سيئة، رغم أن الاحتفال بالمولد هو وسيلة لتمجيد النبي صلى الله عليه وسلم.”

وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير أن هناك انقسامًا بين العلماء بشأن تعريف البدعة، حيث يرى الفريق الأول أن البدعة قد تكون حسنة أو سيئة بناءً على نوايا الفعل وما إذا كان يتوافق مع الشرع، مشيرة إلى أن الإمام الشافعي، والإمام النووي، وابن حزم من بين العلماء الذين قالوا بهذا الرأي، موضحة أن البدعة الحسنة هي التي تعود بالنفع على المجتمع وتتناسب مع مراد الله.

أكدت دينا أبو الخير على أهمية الحذر من التسرع في تكفير الآخرين بسبب البدع، مشيرة إلى أنه يجب على المسلمين أن يتجنبوا تحميل الآخرين مسؤولية التبديل في الدين،كما تطرقت إلى قضية التكفير التي قد تنشأ على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تصنيف الأمور المستحدثة على أنها بدع سيئة.

وللنساء نصيب الدعاة الداعية الإسلامية دينا أبو الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

طريقة الحصول على معاش المطلقات

500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الطبيب ماجد

بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

هشام يونس يكشف سبب تأخر صرف بدل الصحفيين

وظائف

وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. قدم الآن

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قرار جمهوري| تجديد تعيين وليد جمال الدين رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بالصور

بدون تأنيب ضمير.. حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

طريقة عمل سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

فيديو

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المتهمين

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

المزيد