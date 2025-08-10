هل من حق البنت منع والدها من الزواج بأخرى بعد وفاة أمها؟.. دينا أبو الخير تجيب

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، عن ردها على سؤال حول “هل من حق البنت منع والدها من الزواج بأخرى بعد وفاة أمها؟”، قائلة: إن مشاعر حب صاحبة السؤال لأمها، هي سبب إقدامها على هذا التصرف.

وقالت خلال تقديم برنامج “وللنساء نصيب”، المذاع على قناة" صدى البلد"، أنه يجب الوقوف عند تفصيلة السن ومراجعة النفس، ممكن لو البنت صغيرة؛ يكون عذر للأب لعدم تأخير الزواج أو استشارة ابنته، وعلى الأب أن ينتبه لكون ابنته في فترة حرجة.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، أنه في المقام الأول يجب أن ينتبه الأب لأولاده والنشء الصغار، ولا يأت لهم بزوجة أب تتعامل معهم بقسوة تفسد بها حياتهم.

وأكدت أنه لا يصح منع الأب عن الزواج بعد وفاة الأم، موضحة أنه بعد وفاة الزوجة؛ يمكن للزوج اختيار زوجة أخرى، تكون شخصا لائقا من حيث الفئة العمرية والبيئة الاجتماعية؛ حتى يكون اختيارا ناجحا لزوج صالح.

ونوهت بأنه على البنت مساعدة الأب في اختيار ناجح، يكون فعلا بديلا للأم؛ حتى تكون الحياة مستقرة بشكل سليم.