مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان

استعرض برنامج "ست ستات"، المذاع على قناة DMC، خلال إحدى حلقاته، طرائف وذكريات إعلانات الزواج في الماضي، والتي كانت تُنشر في الصحف الورقية بأسلوب بسيط ومثير للضحك في آنٍ واحد.

وخلال الفقرة، لفتت الإعلامية سناء منصور، إلى أن إعلانات الزواج قديمًا كانت تمثل عالمًا مختلفًا تمامًا عما نراه اليوم، موضحة أنها كانت تحمل عبارات طريفة مثل: "مطلوب عريس" أو "مطلوب عروسة"، وتُكتب بطريقة تلقائية تخلو من التعقيد، وتُضحك القارئ في كثير من الأحيان.

أغرب طلبات الزواج من أرشيف الصحف

وعرض البرنامج مجموعة من النماذج الغريبة لإعلانات الزواج من الصحف القديمة، والتي تضمنت شروطًا غير مألوفة أو وصفًا فكاهيًا للزوج أو الزوجة المطلوبة، في مشهد استعاد فيه المشاهدون بسمة الماضي وبساطته.



"ست ستات".. منصة لقضايا المرأة والمجتمع

يعرض برنامج "ست ستات" على قناة DMC يوميًا، وتقدمه ست إعلاميات هن: سالي شاهين، نهى عبد العزيز، شريهان أبو الحسن، آية جمال الدين، جاسمين طه زكي، وسناء منصور، حيث تُخصص كل إعلامية حلقة أسبوعية، فيما تجتمع المذيعات الست معًا يوم الجمعة لمناقشة قضية مجتمعية من زوايا متعددة.

ويُركز البرنامج على قضايا المرأة والأسرة والمجتمع المصري، ويُقدم محتوى متنوعًا يعكس اهتمامات الشارع المصري، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية وثقافية تُسلط الضوء على الحياة اليومية والتحديات التي تواجه الأسرة المصرية.