الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الشيوخ النهائية الثلاثاء بمسرح التلفزيون بماسبيرو
عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري
خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري
مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة
أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
توك شو

غادة عبد العال: الست ممكن تبادر في التعارف.. والسوشيال ميديا أصبحت وسيلة للزواج

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكدت الكاتبة الدكتورة غادة عبد العال، مؤلفة مسلسل "عايزة أتجوز"، أن طرق التعارف بهدف الزواج تطورت بشكل كبير بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك مساحات آمنة ومجتمعات إلكترونية أصبحت تتيح الفرصة للشباب والفتيات للتواصل بشكل مباشر.

وقالت عبد العال، خلال استضافتها في برنامج "ست ستات" المذاع على قناة DMC، إن المرأة أصبحت قادرة على أخذ الخطوة الأولى في التعارف، من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وجروبات على منصات مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام، معتبرة أن هذه المساحات باتت بيئة حقيقية للتعرف الجاد بين الطرفين.

الزواج قديماً كان يفتقر للمعلومات

أشارت الكاتبة إلى أن الزواج قديمًا كان يواجه مشكلة كبيرة في معرفة تفاصيل الطرف الآخر، مثل ماضيه، سلوكه، أو ما إذا كانت له علاقات سابقة، مضيفة أن هذه الأمور كانت تُكتشف فقط بعد الزواج، مما كان يسبب صدمات أو مفاجآت.

السوشيال ميديا تكشف الكثير عن المتقدمين للزواج

وأوضحت عبد العال أن الصفحات الشخصية على مواقع التواصل أصبحت وسيلة لمعرفة شخصية المتقدم للزواج، وحتى خلفياته السابقة، حيث تُستخدم بعض الجروبات في وضع صور الأشخاص لمعرفة ما إذا كانوا متزوجين من قبل أو مرتبطين، وهو ما يُسهم في كشف كثير من الحقائق مبكرًا.

"عايزة أتجوز" مستوحى من الواقع

وكشفت غادة عبد العال أن جزءًا كبيرًا من أحداث مسلسل "عايزة أتجوز" مستوحى من حياتها الشخصية وتجارب صديقاتها، مشيرة إلى أنها خاضت مواقف مشابهة، واستلهمت منها شخصيات وأحداث العمل الذي لاقى صدى واسعًا عند عرضه.

الدكتورة غادة عبد العال عايزة أتجوز مؤلفة مسلسل عايزة أتجوز ست ستات

