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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ست الستات .. أغنية جديدة من صفاء أبو السعود للمرأة المصرية

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
تقى الجيزاوي

أطلقت  النجمة صفاء أبو السعود أغنية سينجل جديدة، بعنوان "ست الستات"، من كلمات عبد الله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي.

كلمات أغنية ست الستات
تقول كلمات الأغنية:

التاريخ لو نكتبه هنروح لفين 

ولو هنحكي ونكتبه عايزين سنين 

هحكي عليكي وأقول أنتي السند علطول 

عارفة أنتي مين؟ 

ست الستات.. دول هما المصريات حاضر وتاريخ.

وتُعد الأغنية امتدادًا لمشوار صفاء أبو السعود الفني الذي بدأ مبكرًا، حيث التحقت بمعهد الكونسرفتوار وتخرجت فيه عام 1967، ثم حصلت على دبلوم الإخراج من المعهد العالي للسينما عام 1972. 

وقدّمت خلال مسيرتها عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والمسرحية، إلى جانب أوبريتات الأطفال.

ويذكر أن صفاء أبو السعود تُعد من أبرز الأصوات التي ارتبطت بالمواسم والأعياد، إذ قدّمت في ثمانينيات القرن الماضي أغنية "أهلاً بالعيد" التي أصبحت واحدة من أشهر أغاني الأعياد في الوطن العربي، وتُعاد بثها حتى اليوم في كل عيد.

آخر أعمال صفاء أبو السعود 

وكان آخر أعمال الفنانة صفاء أبو السعود هو مسلسل "يوميات صفصف"، من إنتاج المجلس القومي للمرأة، وهو حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية في المجتمع، بالإضافة إلى أهم قضايا الأسرة والمرأة المصرية مما يسهم في رفع الوعي بهذه القضايا.

مسلسل "يوميات صفصف"، بمشاركة حلمي فودة، نجاح حسن، عبير مكاوى، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، ليلى عبد القادر لؤي سامي، والمسلسل من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاتة.

صفاء أبو السعود أعمال صفاء أبو السعود أغنية ست ستات

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