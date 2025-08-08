قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر بشمال سيناء: الاحتلال يمنع إدخال ربع المساعدات المصرية لغزة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا ممنهجا وتهجيرا قسريا وإبادة جماعية
حاول إنقاذه.. غرق شاب ونجل شقيقته في بحر شبين بالمنوفية
Microsoft تختبر Gaming Copilot مساعد ذكاء اصطناعي للاعبين على Windows 11
عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام
التنسيقية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل
متمسك بالأهلي.. أشرف بن شرقي يرفض عرض الشحانية القطري
خبير علاقات دولية: قيادات حماس تتاجر بالمساعدات وتضلل الرأي العام
حزب الوعي: الاحتلال الإسرائيلي لغزة تصعيد خطير يواجهه موقف مصري ثابت
الأعلى للشئون الإسلامية يرد على الجدل حول تدريس الجزية بالأزهر
أول تعليق من كريم الدبيس على استبعاده مع مواجهة الزمالك.. ماذا قال؟
أستاذ علوم سياسية عن قرار احتلال غزة: إسرائيل تكتب التاريخ بالجرافات
توك شو

أستاذ علم اجتماع: الحب الرقمي والزواج عبر الإنترنت أصبح واقعًا بين الأجيال الجديدة

منار عبد العظيم

أكد الدكتور وليد رشاد زكي، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن ما يُعرف بـ"الحب الرقمي" و"الزواج الرقمي" بات أمرًا واقعيًا وملحوظًا بين الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الشباب تتجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الزواج الرقمية بهدف التعارف وبناء علاقات قد تنتهي بالزواج.

وجاءت تصريحات الدكتور زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ست ستات"، المذاع على قناة DMC، حيث أوضح أن هذه الظاهرة تشهد انتشارًا متزايدًا، لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية وسهولة الوصول إلى تطبيقات التواصل.

دراسة اجتماعية على 80 حالة.. والشباب في الصدارة

وأشار زكي إلى أنه تم إجراء دراسة على عينة مكوّنة من 80 حالة، وجاءت النتائج كالتالي:

41 حالة (تمثل النسبة الأكبر) تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا

26 حالة (32.9%) من الفئة العمرية بين 30 و40 عامًا

وهي فئة تمثل الشباب والنشء المتعاملين بطبيعتهم مع التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية.

فيسبوك وواتساب في الصدارة.. وبابجي تدخل على الخط
وأوضح زكي أن:

67% من الحالات تعارفوا عبر فيسبوك

7.6% انتقلوا للتواصل عبر واتساب

6.3% (5 حالات) تعارفوا عبر الألعاب الإلكترونية، وتحديدًا لعبة "بابجي"

مما يشير إلى أن الفضاء الإلكتروني أصبح بديلًا حقيقيًا لمساحات التعارف التقليدية.

لفت أستاذ علم الاجتماع إلى أن:19 حالة من العينة أخفوا عن أهاليهم طريقة التعارف وعند معرفة الأهل، رفض 20 منهم هذا النمط من العلاقات

وأشار إلى أن الشباب المتعارفَين لديهم وسائل ضغط على الأهل لتقبل الواقع، لكن في بعض الحالات لم يعرف الأهل بالحقيقة إلا بعد الانفصال.

دعوة للعودة إلى "العلاقات الحقيقية" ومشاركة الأهل

وفي ختام حديثه، وجّه د. وليد رشاد زكي نصيحة للمقبلين على الزواج، مؤكدًا أهمية العودة إلى العلاقات الواقعية وجهًا لوجه، مع ضرورة إشراك الأسرة في مرحلة الخطوبة والتعارف، لما لذلك من دور مهم في بناء علاقات صحية ومستقرة.

ويُعرض برنامج "ست ستات" على قناة DMC، ويقدمه مجموعة من الإعلاميات: سالي شاهين، نهى عبد العزيز، شريهان أبو الحسن، آية جمال الدين، جاسمين طه زكي، وسناء منصور، حيث تُخصص كل حلقة يومية لمقدمة مختلفة، ويُعرض البرنامج يوميًا ما عدا الجمعة، التي تجمع فيها المذيعات الست لمناقشة قضايا هامة من وجهات نظر متنوعة.

