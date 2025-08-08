أستاذ علم اجتماع: الحب الرقمي والزواج عبر الإنترنت أصبح واقعًا بين الأجيال الجديدة

أكد الدكتور وليد رشاد زكي، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن ما يُعرف بـ"الحب الرقمي" و"الزواج الرقمي" بات أمرًا واقعيًا وملحوظًا بين الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الشباب تتجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الزواج الرقمية بهدف التعارف وبناء علاقات قد تنتهي بالزواج.

وجاءت تصريحات الدكتور زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ست ستات"، المذاع على قناة DMC، حيث أوضح أن هذه الظاهرة تشهد انتشارًا متزايدًا، لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية وسهولة الوصول إلى تطبيقات التواصل.

دراسة اجتماعية على 80 حالة.. والشباب في الصدارة

وأشار زكي إلى أنه تم إجراء دراسة على عينة مكوّنة من 80 حالة، وجاءت النتائج كالتالي:

41 حالة (تمثل النسبة الأكبر) تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا

26 حالة (32.9%) من الفئة العمرية بين 30 و40 عامًا

وهي فئة تمثل الشباب والنشء المتعاملين بطبيعتهم مع التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية.

فيسبوك وواتساب في الصدارة.. وبابجي تدخل على الخط

وأوضح زكي أن:

67% من الحالات تعارفوا عبر فيسبوك

7.6% انتقلوا للتواصل عبر واتساب

6.3% (5 حالات) تعارفوا عبر الألعاب الإلكترونية، وتحديدًا لعبة "بابجي"

مما يشير إلى أن الفضاء الإلكتروني أصبح بديلًا حقيقيًا لمساحات التعارف التقليدية.

لفت أستاذ علم الاجتماع إلى أن:19 حالة من العينة أخفوا عن أهاليهم طريقة التعارف وعند معرفة الأهل، رفض 20 منهم هذا النمط من العلاقات

وأشار إلى أن الشباب المتعارفَين لديهم وسائل ضغط على الأهل لتقبل الواقع، لكن في بعض الحالات لم يعرف الأهل بالحقيقة إلا بعد الانفصال.

دعوة للعودة إلى "العلاقات الحقيقية" ومشاركة الأهل

وفي ختام حديثه، وجّه د. وليد رشاد زكي نصيحة للمقبلين على الزواج، مؤكدًا أهمية العودة إلى العلاقات الواقعية وجهًا لوجه، مع ضرورة إشراك الأسرة في مرحلة الخطوبة والتعارف، لما لذلك من دور مهم في بناء علاقات صحية ومستقرة.

