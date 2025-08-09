رفضوا زواجها من حبيبها .. التحقبق في انتحـ.ـار طالبة بقرص غلة بالصف

تباشر نيابة الصف بالجيزة، التحقيق في واقعة وفاة طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، إثر تناولها قرص غلة سام داخل منزل أسرتها، على خلفية رفض والدها زواجها من شاب تربطها به علاقة عاطفية.

وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

كشفت تحقيقات النيابة أن الطالبة كانت تربطها علاقة عاطفية بشاب تقدم لخطبتها رسميًا، إلا أن والدها رفض إتمام الزواج، ما أصابها بحالة نفسية سيئة دفعتها إلى تناول قرص غلة سام داخل منزلها، لتفارق الحياة في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوفاة الطالبة داخل منزلها بمنطقة الصف، وبالانتقال والفحص تبين أنها تناولت قرص غلة، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.