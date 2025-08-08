العثور على جثة غريق مجهول في مركز بالدقهلية

عثرت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية على جثة لشخص فى العقد الخامس من عمره أسفل كوبرى زفتى ناحية ميت غمر بمحافظة الدقهلية .



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور عدد من الأهالى. على جثة طافيه شخص أسفل كوبرى زفتى.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والانقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتبين مصرع شخص فى العقد الخامس من عمره بالمياه أسفل كوبرى زفتى . جزيره الحاجبى غرقا مجهول الهوية والعنوان

تم نقل الجثة إلى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .



فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف هوية الجثة .

