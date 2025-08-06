الدقهلية.. حملات لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عدة توجيهات لرئيس الحي محمد أمين، بهدف رفع كفاءة مستوى النظافة العامة، وتنظيم الحركة داخل الشوارع والمناطق المحيطة بالمحال والأسواق.

وقد شملت توجيهات "المحافظ " الآتي: -الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة اليومية بمختلف شوارع الحي، خاصة المناطق المحيطة بمحال الخضار والفاكهة والأسواق الشعبية .



-رفع الإشغالات والتعديات على الفور دون تهاون، وبما لا يُعيق حركة المرور أو يضر بالمظهر الحضاري .

-مصادرة أي جرارات أو معدات تقوم بنقل مخلفات صلبة دون تصاريح رسمية .

-منع إلقاء المخلفات في غير الأماكن المصرح بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأكد " مرزوق " خلال الجولة: "أن النظافة مش مجرد خدمة.. دي واجب علينا كلنا، والمواطن من حقه يلاقي شارع نضيف وآمن ومنظّم" ، كما شدد قائلاً: "أي مخالفة بتشوّه الشارع أو تضر بالناس، هنتعامل معاها فورًا.. لأننا بنشتغل علشان راحة المواطن"

فيما وجه " المحافظ " الشكر للعاملين بحي غرب، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة اليومية والعمل الميداني لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين.