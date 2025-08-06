انقلبت بها الملاكي .. مصرع سيدة مجهولة الهوية بالدقهلية

شهد طريق المنصورة - دكرنس أمام قرية ميت مزاح بمحافظة الدقهلية حادث انقلاب ملاكى فى مياه البحر.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالى بانقلاب سيارة ملاكى بمياه البحر أمام قرية ميت مزاح ووقوع ضحايا.



انتقل ضباط المباحث والإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لانتشال ضحايا أو مصابين

وتم انتشال جثمان سيدة مجهولة الهوية فى العقد الثالث من عمرها.

فيما يواصل الإنقاذ النهرى البحث عن ضحايا آخرين .

تحرّر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

