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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر اثر   تصادم موتوسيكل بآخر بجوار مصرف   بقرية الخضيري التابعة لمركز  منية النصر  بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا  من شرطة النجدة يفيد بتصادم موتوسيكل مع آخر بجوار مصرف عنبر بقرية الخضيرى التابعه لمركز منية  النصر ، ما ادى الى مصرع  شاب  وإصابة آخر.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع ناجي عبد المنعم محمد 20 عاما، وإصابة ايهاب احمد محمد 25 عاما بجرح قطعي بالقدم اليمني واشتباه كسر بالكتف الايسر وسحجات بالكتف الايسر والصدر والوجه والقدم اليمني. 

تم نقل المتوفى والمصاب الى مستشفى ميت سلسيل  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

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