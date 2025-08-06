صحة الدقهلية تواصل حملات المرور المفاجئ على المستشفيات والمراكز الطبية

تواصل مديرية الصحة بالدقهلية تنفيذ حملات المرور المفاجئ صباحًا ومساءً لمتابعة انتظام العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من كافة المنشآت الصحية بنطاق المحافظة.

و أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الدولة تولي قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على استمرار حملات الرقابة الميدانية ومتابعة الأداء داخل المنشآت الصحية، لضمان تقديم خدمة لائقة وآمنة للمواطنين.

و أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية، جولة ميدانية مساء أمس بمركز دكرنس، تفقد خلالها عددًا من المنشآت الصحية، شملت مركز طب الأسرة بدموه، ومستشفى دكرنس العام.

ولاحظ "الجزار" انتظام العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمركز دموه، مشيدًا بنظافة المكان وتواجد النوبتجيات، لكنه وجه بسرعة تنظيم دورات تدريبية مكثفة للتمريض في الإسعافات الأولية واستخدام أدوية الطوارئ، بعد رصد حاجة بعض الفرق للتدريب المتخصص.

وفي مستشفى دكرنس العام، رصد وكيل الوزارة بعض الملاحظات شملت ضعف مستوى النظافة والحراسة، حيث وجه بخصم من مستحقات الشركات المتعاقدة لتقصيرها، كما لاحظ تكدسًا في قسم الاستقبال وغيابًا لأخصائي الجراحة، وقرر إحالته للتحقيق، فضلًا عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتحويل حالة طارئة إلى مستشفى أجا لضمان سرعة الرعاية.

كما شملت الجولة تفقد عيادة العقر للاطمئنان على توافر الأمصال، وصيدلية الطوارئ للتأكد من مخزون الأدوية والأنسولين، بالإضافة إلى قسم عناية الأطفال، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الإكلينيكية ومتابعة الحالات بدقة.

واختتم الجولة بمتابعة أعمال التطوير بالمباني الجديدة بالمستشفى، مؤكدًا على أهمية سرعة الفرش والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات القائمة.

ووجه "الجزار" إدارة الطب العلاجي بإعداد خطة تصحيحية عاجلة لمعالجة أوجه القصور، بالتنسيق الكامل مع إدارة المستشفى.