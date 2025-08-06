نهاية مأساوية لصيدلانية شابة.. سقطت سيارتها في مياه البحر بالدقهلية

لقيت صيدلانية مصرعها إثر سقوط سيارة ملاكي كانت تستقلها في مياه البحر، على طريق المنصورة - دكرنس أمام قرية ميت مزاح بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط سيارة ملاكي في مياه البحر أمام قرية ميت مزاح، وبداخلها فتاة.

انتقل ضباط المباحث، وسيارات الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع صيدلانية تُدعى هبة خالد إبراهيم، وتبلغ من العمر 25 عامًا، حيث سقطت السيارة بها داخل المياه.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.