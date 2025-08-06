الدقهلية.. صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لشركات النظافة بمركز المنصورة

وجّه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لشركات النظافة بمركز المنصورة دون تأخير، مؤكدًا أن الحفاظ على انتظام عمل منظومة النظافة يبدأ من الوفاء بحقوق العاملين عليها.

و التقى " المحافظ " بالمركز التكنولوجي بالمحافظه ، عقب انتهاء اجتماع منظومة النظافة الذي عُقد بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه، بعدد من ممثلي شركات النظافة المتضررين من تأخر صرف مستحقاتهم المالية من مجلس مركز ومدينة المنصورة، واستمع إلى شكواهم، حيث أكد لهم أن "حقوقكم المالية لن تُؤجَّل، لأنكم شركاء في الحفاظ على نظافة المدينة وشكلها الحضاري".

ووجّه " مرزوق " على الفور كلًا من محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، بسرعة الانتهاء من إجراءات الصرف، ومتابعة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات أولًا بأول ، طالما لم يصدر أي تقصير في العمل منهم .

كما شدد " المحافظ " على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة موقف التعاقدات والمستحقات مع شركات النظافة العاملة في نطاقهم، والتواصل المباشر معها، وضمان عدم تأخر صرف أجور العمال والمقاولين، بما يحقق الاستقرار والاستمرارية في تقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد "مرزوق" أن العاملين في منظومة النظافة بمختلف مستوياتهم يمثلون "الواجهة البصرية للمحافظة"، ولابد من تقديم كل الدعم لهم، سواء المادي أو الفني، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن رفع كفاءة الأداء .