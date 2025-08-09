قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
انخفاض أسعار الدواجن.. والفراخ تسجل 75 جنيهًا للكيلو |فيديو
ذروتها منتصف الاسبوع..الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد
وزير الأوقاف ينعى خطيب الشرقية ويوجه بصرف إعانة عاجلة لأسرته
الداخلية تبدأ في توفير كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
كوبر يتولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية خلفا لمايكل كوريللا
إعلام إسرائيلي: جميع قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟.. 5 أدلة من القرآن والسنة
مفاجآت عديدة بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
النيجر تعلن تأميم شركة "إس أم ال"المشغلة لمنجم الذهب الوحيد في البلاد
نصحته بالرحيل.. رمزي صالح يكشف مفاجآت بشأن أزمة وسام أبو علي والأهلي
المكسيك ترفض أي عمل عسكري أمريكي على أراضيها ضد عصابات المخدرات
حوادث

ملقاه على الأرض..العثور على جثة فتاة داخل شقتها ببني سويف..ما القصة؟

مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، أمس الجمعة، على جثة فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، داخل شقة بالدور الأرضي بأحد المنازل بمنطقة ترعة البوصة بالجزيرة المرتفعة وسط مدينة بني سويف، في ظروف غامضة تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف  إخطارًا من قسم شرطة بني سويف ، يفيد بالعثور على جثة سيدة تدعو  "يارا ر. س. أ"، 24 سنة، داخل منزلها الكائن بشقة بالدور الأرضي في منطقة الجزيرة، شارع ترعة البوصة.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية بمديرية أمن   بني سويف  إلى موقع البلاغ، برفقة فريق من الإسعاف، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الجثة لفتاة في عمر الزهور، مسجاة على الأرض داخل إحدى غرف الشقة، وظهرت عليها علامات قد تدل على وجود شبهة جنائية.

وقامت قوات الشرطة بفرض طوق أمني حول موقع الحادث، ومنعت دخول أو خروج أي شخص لحين انتهاء إجراءات الفحص والمعاينة، كما تم إخطار النيابة العامة  ببني سويف  التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، لبيان سبب الوفاة وظروفها، والتأكد من وجود أي إصابات أو آثار تشير إلى الاعتداء أو العنف.

كما بدأت فرق البحث الجنائي بمديرية أمن  بني سويف جمع التحريات من الجيران وأفراد العائلة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، في محاولة لتحديد أي تحركات مريبة أو أشخاص دخلوا العقار قبل وقوع الحادث.

وأكدت مصادر أمنية أن النيابة لم تصدر حتى الآن قرارًا بنقل الجثمان، في انتظار استكمال إجراءات المعاينة والبحث، على أن يتم إخلاء الجثة وتسليمها لذويها لاحقًا وفق تعليمات الشرطة والنيابة.

