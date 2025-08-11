9 أهداف وأرقام قياسية.. صلاح يعتلي عرش افتتاحيات الدوري الإنجليزي

قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، سلط نادي ليفربول الضوء على سجلاته التهديفية في المباريات الافتتاحية، ليأتي النجم المصري محمد صلاح في صدارة المشهد.

الحساب الرسمي للريدز نشر مقطع فيديو يضم أبرز أهداف الفريق في الجولة الأولى من الدوري عبر التاريخ، حيث برز صلاح كأكثر اللاعبين تسجيلًا في هذه المباريات منذ انضمامه للنادي، مؤكدًا حضوره القوي منذ اللحظة الأولى لكل موسم.

أرقام قياسية لمحمد صلاح تتجاوز الأساطير



صلاح يتربع على عرش الهدافين التاريخيين لافتتاحيات البريميرليج برصيد 9 أهداف، متفوقًا على أسماء لامعة في تاريخ الكرة الإنجليزية مثل فرانك لامبارد، وواين روني، وآلان شيرر، الذين يمتلك كل منهم 8 أهداف.

ومن أبرز محطات تألقه، الثلاثية التي أحرزها في شباك ليدز يونايتد بافتتاح موسم 2020، إلى جانب أهدافه أمام فرق مثل وست هام، نوريتش سيتي، وفولهام.



لم يكتف "الملك المصري" بهز الشباك، بل ساهم كذلك في صناعة الأهداف، كما حدث في مواجهة إيبسويتش الأخيرة عندما سجل هدفًا وصنع آخر، ليؤكد أنه عنصر حاسم في انطلاقة الفريق على جميع الأصعدة..