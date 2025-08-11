المصري البورسعيدي يضم الفرنسي كيليان كارسنتي قادمًا من موناكو

أعلن النادي المصري البورسعيدي، مساء الاثنين، إتمام تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الفرنسي الشاب كيليان كارسنتي، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الصفقة الجديدة تأتي بعد انطلاقة قوية للفريق في الدوري الممتاز، حيث استهل المصري مشواره بفوز كبير على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في الجولة الافتتاحية.

كارسنتي، الذي سبق له اللعب لفريق موناكو تحت 20 عامًا، وخاض تجربة احترافية مع لاتسيو الإيطالي، ينضم إلى كتيبة النسور البورسعيدية لتعزيز الخيارات الفنية للمدير الفني في الموسم الحالي.

وكان المصري قد أبرم قبل أيام صفقة ضم المهاجم البوروندي بونور موجيشا (25 عامًا)، في إطار مساعي مجلس الإدارة لتكوين فريق قادر على المنافسة في البطولات المحلية والقارية.

إدارة النادي أكدت أن تدعيم الصفوف بعناصر مميزة يأتي ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق طموحات جماهير بورسعيد، والعودة للمشاركة القوية على مختلف الجبهات.