جوتيريش يشيد بدور مصر كفاعل رئيسي في منظومة العمل متعدد الأطراف

أشاد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بدور مصر كفاعل رئيسي في منظومة العمل متعدد الأطراف، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشاد جوتيريش، بالتزام مصر الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرؤية الأمريكية المتعلقة بالسلام تشمل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تسعى في النهاية للاعتراف بدولة فلسطين إذا تم تنفيذ الآليات المحددة، إلا أن السيطرة الإسرائيلية على الأرض ما زالت قائمة.

وأوضح حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأوضاع الإقليمية مرتبطة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أي تسوية للملف الفلسطيني ستؤثر على ملفات إيران وسوريا ولبنان واليمن، مضيفًا أن مفهوم حل القضية الفلسطينية من وجهة نظر مصرية وعربية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية، بينما لا يعترف بهذا الفهم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعني استمرار الحرب على الجبهات المفتوحة التي تشنها إسرائيل.









