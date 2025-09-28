قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرحب بالتزام ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتا لتعديل مقترحها بشأن غزة
جامعة الأزهر: فتح تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين حتى الخميس
إلهام أبو الفتح تكتب: لحظه صدق بين الأهلي والزمالك
توك شو

جوتيريش يشيد بدور مصر كفاعل رئيسي في منظومة العمل متعدد الأطراف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أشاد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بدور مصر كفاعل رئيسي في منظومة العمل متعدد الأطراف، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشاد جوتيريش، بالتزام مصر الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرؤية الأمريكية المتعلقة بالسلام تشمل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تسعى في النهاية للاعتراف بدولة فلسطين إذا تم تنفيذ الآليات المحددة، إلا أن السيطرة الإسرائيلية على الأرض ما زالت قائمة.

وأوضح حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأوضاع الإقليمية مرتبطة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أي تسوية للملف الفلسطيني ستؤثر على ملفات إيران وسوريا ولبنان واليمن، مضيفًا أن مفهوم حل القضية الفلسطينية من وجهة نظر مصرية وعربية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية، بينما لا يعترف بهذا الفهم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعني استمرار الحرب على الجبهات المفتوحة التي تشنها إسرائيل.


 



 

