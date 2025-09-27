استشهاد 98 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية استشهاد 98 فلسطينيا، منذ فجر اليوم /السبت/، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إنه تم نقل 23 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و29 إلى المعمداني، و28 إلى مستشفى العودة، و9 إلى مستشفى ناصر، و9 إلى مستشفى الأقصى.

وأوضحت المصادر الطبية أن من بين الشهداء 6 من منتظري المساعدات الإنسانية في وسط وجنوب القطاع.

وفي السابع من شهر أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 65 ألفا و926 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 167 ألفا و783 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

