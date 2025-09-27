أستاذ دراسات إسرائيلية: ويتكوف أبلغ نتنياهو بأنه آن الأوان لوقف حرب غزة

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن كلمة بينيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد أفشل خطاب سياسي في الأمم المتحدة وفق الإعلام العبري.

وقال محمد عبود خلال مداخلة لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن نتنياهو كل مرة في الأمم المتحدة يبحث عن ألاعيب للخروج من المأزق الذي تواجهه إسرائيل بسبب ما يفعله تجاه الفلسطينيين.

وتابع: «القناة 11 العبري والتي تعد التلفزيون الرسمي الإسرائيلي، فقد كشفت عن استعداد إسرائيل لمنح قادة حماس الحصانة للخروج الآمن من غزة حال التوصل إلى اتفاق».

وأضاف: «صهر ترامب وويتكوف التقيا نتنياهو في نيويورك مرتين في محل إقامته، وأكدا له أنه حان الوقت لوقف الحرب في غزة، كما أن نتنياهو لن يستطيع قول لا لترامب».

واستعرض محمد عبود مع أحمد موسى أبرز نقاط المقترح الذي قدمه ترامب لوقف إطلاق الحرب في غزة، وتشمل: إقامة حكومة تكنوقراطية انتقالية بمشاركة أمريكية عربية، وقوات شرطة فلسطينية يتم تدريبها دوليًا، «مصر بتدربهم حاليًا نحو 5 آلاف فلسطيني، وتشجيع سكان غزة للبقاء في غزة، وهذا ما يتوافق مع الموقف المصري، والانسحاب من قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي ينقل بالتدرج القوات التي تتولى الأمن في غزة.

ووأكمل محمد عبود :" لكن مطالب الجانب الإسرائيلي تشمل: وقف إطلاق النار، وإيقاف بناء بنية عسكرية في غزة والهدف منها نزع السلاح من حماس وهدم الأنفاق، وضمانات أمنية إقليمية لعدم تهديد إسرائيل، وحرية العمل الإسرائيلي في غزة".