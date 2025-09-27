قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة الأزهر تعيد فتح باب تعديل الترشيح وتسجيل رغبات الطلاب
عمرو أديب: أشرف مروان حافظ على أرواح آلاف الجنود المصريين بخداع الإسرائيليين
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
أستاذ دراسات إسرائيلية: ويتكوف أبلغ نتنياهو بأنه آن الأوان لوقف حرب غزة

أستاذ دراسات إسرائيلية
أستاذ دراسات إسرائيلية
هاني حسين

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن كلمة بينيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد أفشل خطاب سياسي في الأمم المتحدة وفق الإعلام العبري.

وقال محمد عبود خلال مداخلة لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن نتنياهو كل مرة في الأمم المتحدة يبحث عن ألاعيب للخروج من المأزق الذي تواجهه إسرائيل بسبب ما يفعله تجاه الفلسطينيين.

وتابع: «القناة 11 العبري والتي تعد التلفزيون الرسمي الإسرائيلي، فقد كشفت عن استعداد إسرائيل لمنح قادة حماس الحصانة للخروج الآمن من غزة حال التوصل إلى اتفاق».

وأضاف: «صهر ترامب وويتكوف التقيا نتنياهو في نيويورك مرتين في محل إقامته، وأكدا له أنه حان الوقت لوقف الحرب في غزة، كما أن نتنياهو لن يستطيع قول لا لترامب».

واستعرض محمد عبود مع أحمد موسى أبرز نقاط المقترح الذي قدمه ترامب لوقف إطلاق الحرب في غزة، وتشمل: إقامة حكومة تكنوقراطية انتقالية بمشاركة أمريكية عربية، وقوات شرطة فلسطينية يتم تدريبها دوليًا، «مصر بتدربهم حاليًا نحو 5 آلاف فلسطيني، وتشجيع سكان غزة للبقاء في غزة، وهذا ما يتوافق مع الموقف المصري، والانسحاب من قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي ينقل بالتدرج القوات التي تتولى الأمن في غزة.

ووأكمل محمد عبود :" لكن مطالب الجانب الإسرائيلي تشمل: وقف إطلاق النار، وإيقاف بناء بنية عسكرية في غزة والهدف منها نزع السلاح من حماس وهدم الأنفاق، وضمانات أمنية إقليمية لعدم تهديد إسرائيل، وحرية العمل الإسرائيلي في غزة".

غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل اخبار التوك شو

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ميلك شيك الأناناس

منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

القولون

أرخص عشبة لعلاج آلام القولون واحتقان الأنف وألم الصدر

غسالة

إعدام خادمة فلبينية بعد إدانتها بقتل رضيع داخل غسالة ملابس

بالصور

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

القولون
القولون
القولون

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

ايمان عبد اللطيف

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

ايمان عبد اللطيف

سبب صـ.ادم وراء وفاته.. تفاصيل جديدة عن واقعة عريس أسوان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

