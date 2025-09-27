تحول إيجابي.. أستاذ دراسات إسرائيلية: أمريكا تشجع سكان غزة على البقاء في القطاع

أكد الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن أول مطلب أمريكي في خطتها بشأن غزة إقامة حكومة انتقالية تكنوقراط بمشاركة أمريكية عربية لاستكمال الإصلاح الهيكلي للسلطة الفلسطينية.



وقال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أمريكا طلبت بتدريب قوات لحماية الأمن في غزة ".

وتابع محمد عبود :" هناك انقلاب في الرؤية الامريكية على الهجرة الطوعية للفلسطينيين، وأمريكا تشجع سكان غزة على البقاء في القطاع ".



وأكمل محمد عبود :" هذا التحول امر إيجابي وانتصار كبير لمطالب الدولة المصرية برفض تهجير الفلسطينيين ".

ولفت محمد عبود :" أمريكا طالبت بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ".

