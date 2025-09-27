أستاذ دراسات: صحيفة عبرية وصفت أشرف مروان برأس الحربة في خداع إسرائيل

أكد الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية، على حديث الإعلام الإسرائيلي عن أشرف مروان.



وقال محمد عبود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يدعوت أحرنوت الإسرائيلية من أهم الصحف في إسرائيل ".

وتابع محمد عبود :" الصحيفة الإسرائيلية أكدت ان أشرف مروان هو رأس الحربة في عملية خداع إسرائيلي على مدار سنوات ".

وأكمل محمد عبود :" نحن أمام تحقيق استقصائي تقوم بنشره أشهر صحيفة إسرائيلية واكد أن اشرف مروان تلاعب بالموساد وجعله اضحوكة وخدع الموساد ومنع إسرائيل من فرصة تعبئة الاحتياط قبل حرب 6 أكتوبر ".

ولفت محمد عبود :" أشرف مروان لديه في سجله ما يؤكد انه رجل وطني مصري خدم بلده بإخلاص ".

