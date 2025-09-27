قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
توك شو

أستاذ دراسات: صحيفة عبرية وصفت أشرف مروان برأس الحربة في خداع إسرائيل

محمد عبود
محمد عبود
هاني حسين

أكد الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية،  على حديث الإعلام الإسرائيلي عن أشرف مروان.


وقال محمد عبود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يدعوت أحرنوت الإسرائيلية من أهم الصحف في إسرائيل ".

وتابع محمد عبود :"  الصحيفة الإسرائيلية أكدت ان أشرف مروان هو رأس الحربة في عملية خداع إسرائيلي على مدار سنوات ".

وأكمل محمد عبود :" نحن أمام تحقيق استقصائي  تقوم بنشره أشهر صحيفة إسرائيلية واكد أن اشرف مروان تلاعب بالموساد وجعله اضحوكة وخدع الموساد ومنع إسرائيل من فرصة تعبئة الاحتياط قبل حرب 6 أكتوبر ".

ولفت محمد عبود :" أشرف مروان لديه في سجله ما يؤكد انه رجل وطني مصري خدم بلده بإخلاص ". 
 

أشرف مروان مروان الموساد اسرائيل اخبار التوك شو

