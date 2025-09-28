طه إسماعيل: الشناوي الأجدر بحماية مرمى الأهلي أمام الزمالك

أكد طه إسماعيل لاعب الأهلي السابق أن محمد الشناوي هو الخيار الأنسب لحراسة مرمى الأهلي في المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، وذلك نظرًا لخبرته وثقته داخل الملعب.

وقال إسماعيل، خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2:

"شوبير لم يوفق في المباراتين اللتين شارك فيهما، وارتكب أخطاء أثّرت على بدايته، وهو ما جعل الجهاز الفني يعيد محمد الشناوي إلى التشكيل الأساسي".

وأضاف: "الشناوي يتمتع بخبرة وثقة أكبر، ولهذا هو الأحق بحراسة مرمى الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك، لكن هذا لا يقلل من قيمة شوبير، الذي يظل حارسًا جيدًا".

وختم حديثه قائلًا: "المباراتان أثرتا على شوبير نفسيًا، ومن الأفضل في الوقت الحالي الاعتماد على الشناوي في هذه المواجهة الحساسة، فليس من المنطقي أن يتم توزيع المشاركات لمجرد التدوير".