شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرحب بالتزام ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتا لتعديل مقترحها بشأن غزة
جامعة الأزهر: فتح تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين حتى الخميس
إلهام أبو الفتح تكتب: لحظه صدق بين الأهلي والزمالك
رياضة

طه إسماعيل: الشناوي الأجدر بحماية مرمى الأهلي أمام الزمالك

طه اسماعيل
طه اسماعيل
منار نور

أكد طه إسماعيل لاعب الأهلي السابق أن محمد الشناوي هو الخيار الأنسب لحراسة مرمى الأهلي في المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، وذلك نظرًا لخبرته وثقته داخل الملعب.

وقال إسماعيل، خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2:
"شوبير لم يوفق في المباراتين اللتين شارك فيهما، وارتكب أخطاء أثّرت على بدايته، وهو ما جعل الجهاز الفني يعيد محمد الشناوي إلى التشكيل الأساسي".

وأضاف: "الشناوي يتمتع بخبرة وثقة أكبر، ولهذا هو الأحق بحراسة مرمى الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك، لكن هذا لا يقلل من قيمة شوبير، الذي يظل حارسًا جيدًا".

وختم حديثه قائلًا: "المباراتان أثرتا على شوبير نفسيًا، ومن الأفضل في الوقت الحالي الاعتماد على الشناوي في هذه المواجهة الحساسة، فليس من المنطقي أن يتم توزيع المشاركات لمجرد التدوير".

طه اسماعيل الاهلي الزمالك

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

أرشيفية

السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

متهم

حبس المتهم بإنهاء حياة شاب خلال مشاجرة في شبرا الخيمة

إبراهيم سعيد

الحكم في قضية ضم ابنتي إبراهيم سعيد لحضانته.. بعد قليل

بالصور

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

خصر منحوت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الأخير

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

