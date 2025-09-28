نجم الفريق السابق : الأهلي كبر اسمي.. ولو أنكرت فضله أكون قليل الأصل

أعرب محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن ندمه على التصريحات التي أدلى بها سابقًا والتي أبدى خلالها أسفه للعب بقميص النادي الأهلي، مؤكدًا أن تلك التصريحات جاءت في لحظة غضب ولم تكن معبرة عن قناعته الحقيقية.

وقال صديق خلال استضافته في بودكاست «جيت مع الشاطر»:

"تصريحي السابق كان متسرعًا وجاء نتيجة انفعال، ومع مرور الوقت واكتساب الخبرات، أدركت خطئي وأعتذر عنه".

وأضاف:"تشرفت باللعب في صفوف الأهلي وكوني جزءًا من جيل مميز داخل القلعة الحمراء. الأهلي كان له دور كبير في صناعة اسمي، حتى وإن كنت قد حققت بطولات مع الزمالك، إلا أن جماهيرية الأهلي وسلطته الإعلامية ساعدت على بروز اسمي بشكل أكبر".

وتابع:"لو أنكرت فضل الأهلي في مشواري، أكون قليل الأصل، لأن الحقيقة أن انتقالي إليه منحني مكانة كبيرة في الكرة المصرية، رغم أن الصفقة كانت انتقالًا حرًا. الزمالك للأسف كثيرًا ما يفرط في لاعبين مميزين دون استفادة حقيقية".