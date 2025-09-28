مهيب عبد الهادي يكشف عن مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن صفقة مدرب النادي الأهلي الجديدة.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:" لم تنجح المفاوضات مع كل الأسماء التي تحدث معها الأهلي.. هل يمكن أن نرى جوميز مدربا للأحمر".

وكشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، آخر تفاصيل ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، كما كشف مستجدات انتخابات القلعة الحمراء، وحقيقة عودة سيد عبد الحفيظ.

وقال شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار": "بدأنا اليوم الساعة التاسعة صباحًا واستمررنا حتى الخامسة مساءً، وتقدَّم مرشح وحيد على منصب أمين الصندوق، وهو عضو الجمعية العمومية وأحد الزملاء الموجودين من أعضاء النادي، حسن عطية".

ولفت إلى أن الأهلي لديه قواعد واضحة في عمله، حيث تقود الإدارة التنفيذية العمليات الخاصة بإجراءات الجمعية العمومية، وهذه العمليات لها ضوابطها من فتح باب الترشح وحتى إغلاقه، مشيراً إلى أن هناك رغبة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية في استمرار محمود الخطيب في مسيرته وتحقيق المزيد من الإنجازات التي شملت كل قطاعات النادي.

جمعيتان عموميتان في شهر واحد

ورداً على سؤال الحديدي: "نحن أمام مشهد غير مسبوق.. لماذا التأخر في حسم الأمر؟" أجاب شلبي قائلاً: "هو مشهد غير مسبوق لطبيعة السياق الذي نعمل فيه، فلم يسبق في أي انتخابات للنادي الأهلي أن تسبقها جمعية عمومية بأسبوع واحد، أي أن النادي عقد جمعيتين عموميتين في شهر واحد، وهذا جاء نتيجة للظروف التي فرضتها الدولة المصرية بإجراء بعض التعديلات على قانون الرياضة، وبالتالي كان النادي ملزمًا – مثل باقي الأندية – بعملية توفيق الأوضاع، والقرار الوزاري الصادر من معالي وزير الشباب والرياضة حدد مهلة ثلاثة أشهر، وإذا لم يتمكن النادي من إجراء عملية التوفيق يُعد مجلس الإدارة منحلًا".

وتابع: "محمود الخطيب هو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حتى انعقاد الجمعية العمومية يومي 30 و31، ويتابع كافة الإجراءات الخاصة بها سواء في تحديد موعدها أو فتح وغلق باب الترشح، وكل ذلك بالتنسيق مع مجلس الإدارة وبقرار صادر منه وبالتعاون مع الجهة الإدارية".