خالد الغندور يفعل مسابقة «ملوك التوقعات» بشأن مباراة القمة .. تفاصيل

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن مسابقة ملوك التوقعات بشأن مباراة القمة.

وكتب الغندور عبر صفحته على فيسبوك:'#مسابقة_ملوك_التوقعات جاهز؟

استعدوا لمسابقة خالد الغندور لتوقعات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإتنين الساعة 8 مساءً

شروط المسابقة

عمل لايك على بوست المسابقة

شير البوست على حسابك الشخصي (لن يُنظر للحسابات الوهمية)

اكتب توقعك في كومنت وممنوع التعديل بعد انطلاق صافرة المباراة

الجائزة

الفائز سيحصل على مبلغ 2000 جنيه + قميص فريقه المفضّل

المسابقة ابتدت من دلوقتي".

ويدخل مساء اليوم فريق الأهلى، فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة من مساء غد “الاثنين” فى الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدورى في القمة التي تحمل الرقم ١٣١.

وسيختار عماد النحاس المدير الفنى المؤقت القائمة التى سيدخل بها المعسكر عقب مران اليوم خاصة أن هناك عددا من اللاعبين سيخضعون لاختبار طبى لحسم الموقف، وعلى رأسهم أحمد مصطفى زيزو والمغربى أشرف دارى .

فيما تأكدت جاهزية التونسى محمد على بن رمضان والسلوفينى جينيك جراديشار ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر للمباراة بشكل كامل وسيكونون تحت رهن إشارة عماد النحاس فى الدخول ضمن قائمة المباراة.

وحرص عماد النحاس على غلق التدريبات برفقة وليد صلاح الدين مدير الكرة وعقد العديد من الجلسات الفردية والجماعية مع اللاعبين بهدف تهيئتهم نفسيا لمباراة القمة.

وأكد النحاس للاعبيه أن المباراة لن تكون سهلة وفى منتهى القوة وأمام منافس يسعى للفوز كونها مباراة ديربى شهير وعلى لقب الدورى.