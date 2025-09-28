قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرحب بالتزام ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتا لتعديل مقترحها بشأن غزة
جامعة الأزهر: فتح تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين حتى الخميس
إلهام أبو الفتح تكتب: لحظه صدق بين الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يفعل مسابقة «ملوك التوقعات» بشأن مباراة القمة .. تفاصيل

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن مسابقة ملوك التوقعات بشأن مباراة القمة.

وكتب الغندور عبر صفحته على فيسبوك:'#مسابقة_ملوك_التوقعات  جاهز؟ 
استعدوا لمسابقة خالد الغندور لتوقعات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإتنين الساعة 8 مساءً 
شروط المسابقة 
عمل لايك على بوست المسابقة 
شير البوست على حسابك الشخصي (لن يُنظر للحسابات الوهمية) 
اكتب توقعك في كومنت وممنوع التعديل بعد انطلاق صافرة المباراة  
الجائزة 
الفائز سيحصل على مبلغ 2000 جنيه  + قميص فريقه المفضّل 

المسابقة ابتدت من دلوقتي".

ويدخل مساء اليوم فريق الأهلى، فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة من مساء غد “الاثنين” فى الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدورى في القمة التي تحمل الرقم ١٣١.

وسيختار عماد النحاس المدير الفنى المؤقت القائمة التى سيدخل بها المعسكر عقب مران اليوم خاصة أن هناك عددا من اللاعبين سيخضعون لاختبار طبى لحسم الموقف، وعلى رأسهم أحمد مصطفى زيزو والمغربى أشرف دارى .

 فيما تأكدت جاهزية التونسى محمد على بن رمضان والسلوفينى جينيك جراديشار ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر للمباراة بشكل كامل وسيكونون تحت رهن إشارة عماد النحاس فى الدخول ضمن قائمة المباراة.

وحرص عماد النحاس على غلق التدريبات برفقة وليد صلاح الدين مدير الكرة وعقد العديد من الجلسات الفردية والجماعية مع اللاعبين بهدف تهيئتهم نفسيا لمباراة القمة.

وأكد النحاس للاعبيه أن المباراة لن تكون سهلة وفى منتهى القوة وأمام منافس يسعى للفوز كونها مباراة ديربى شهير وعلى لقب الدورى.

الغندور الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

شيخ الأزهر

نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

ترشيحاتنا

مسلسل النص

انطلاق تصوير مسلسل النص التاني لـ أحمد أمين فى نوفمبر

علاء ولي الدين

فى ذكراه.. صدمات فى حياة الراحل علاء ولي الدين ناظر الكوميديا

الرياض تقرا

أكبر حدث ثقافي في السعودية.. معرض الرياض الدولي للكتاب يعود بمشاركة محلية ودولية واسعة

بالصور

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

خصر منحوت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الأخير

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد