قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي
سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
وظائف خالية..المعهد القومي للنقل يوفر فرصا لتعيين 5 مدرسين في تخصصات «هندسية واقتصادية»
عرض بلجيكي لضم مدرب الزمالك قبل مباراة الأهلى.. هل يرحل يانيك فيريرا؟

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
أحمد أيمن

أعلن يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قراره النهائي بشأن العرض البلجيكي الذي تلقاه في الأيام الأخيرة، وسط أنباء عن إمكانية فسخ تعاقده مع الفارس الأبيض. 

جدير بالذكر أن الزمالك قد اتفق مع يانيك فيريرا على وضع شرط جزائى فى عقده مع الفريق، على أن يكون 3 أشهر من الراتب المتفق عليه مع المدرب.

جاءت هذه الخطوة بهدف تحصين الزمالك من رحيل المدرب البلجيكي فى أى وقت دون سابق إنذار مثلما حدث من البرتغالى جوميز ومن قبله كارتيرون.

عقد يانيك فيريرا مع الزمالك 

مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أعلن قبل بداية الموسم عن التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب أيمن الرمادي.

ووقع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك العقود مع المدير الفني الجديد لمدة موسم واحد.

وكشفت قناة "أون سبورت" أن عقد يانيك فيريرا يتضمن بندًا يمنح مجلس إدارة النادي حق التجديد التلقائي إذا نجح في حصد 3 بطولات مع الفريق.

ويشارك الزمالك الموسم المقبل في بطولات الدوري والكأس في مصر، وكاس السوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

وسيحصل فيريرا على راتب شهري قيمته 23 ألف دولار فقط، مقارنة بـ100 ألف دولار كان يتقاضاها خلال تجربته الأخيرة في السعودية.

ويصطحب المدرب البلجيكي أربعة مساعدين في الجهاز الفني، يحصل كل منهم على 8 آلاف دولار شهريًا، بإجمالي تكلفة إضافية تبلغ 32 ألف دولار، ليصل مجموع التكاليف الشهرية للجهاز الفني إلى 55 ألف دولار.

هل يرحل فيريرا عن الزمالك؟

في خطوة تعكس التزامه تجاه النادي، أغلق فيريرا الباب أمام العرض البلجيكي، مؤكدا لمسؤولي نادي الزمالك أنه مصمم على البقاء في القلعة البيضاء، ولا توجد لديه نية للرحيل.

تأتي هذه التطورات قبل مباراة القمة المنتظرة أمام الأهلي، والتي تُقام في الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ويسعى فيريرا لصناعة تاريخ مع الزمالك، حيث أبلغ مسؤولي النادي بأنه لديه هدف كبير يسعى لتحقيقه، وهو إعادة الفريق إلى منصات التتويج القارية، وبالتحديد الفوز بدوري أبطال أفريقيا. ويطمح المدرب إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة واستعادة أمجاد النادي على الصعيدين المحلي والقاري.

جدير بالذكر أن الزمالك يدخل مباراة القمة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، جمعها من 8 مباريات، حيث حقق الفريق 5 انتصارات، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمة واحدة فقط كانت أمام وادي دجلة. وقد سجل الزمالك 12 هدفًا، واستقبل 4 أهداف، ما يعكس قوة الأداء الذي يقدمه الفريق حتى الآن في الموسم.

الزمالك يانيك فيريرا رحيل يانيك فيريرا عقد يانيك فيريرا مع الزمالك مباراة الأهلى والزمالك

