القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل

تحدث أيمن يونس نجم القلعة البيضاء السابق عن تشكيل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الأمثل فى مباراة القمة رقم 131 أمام غريمه التقليدي النادي الأهلى المقرر إقامتها بعد غد الإثنين في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الأمثل أمام الأهلي الذي كشف عنه أيمن يونس عبر تصريحات تليفزيونية كالاتى :

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع : المغربي محمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر.

خط الهجوم : الأنجولي شيكو بانزا والفلسطيني عدي الدباغ والبرازيلي خوان بيزيرا.

ويستمر الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق الزمالك في قيادة هجوم الأبيض خلال مباراة القمة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرفض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إجراء أي تغيير في الهجوم لاسيما في ظل المستويات التي يقدمها الفلسطيني عدي الدباغ في الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدًا الأحد بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

فيما يحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت المركز السادس بترتيب جدول الدوري المصري برصيد 12نقطة.

وسقط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في فخ التعادل أمام نظيره فريق الجونة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.

فيما حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت فوزا علي نظيره فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.