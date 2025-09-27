تحذيرات نارية من فيريرا لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

وجه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحذيرات قوية للاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، والمقررة بعد غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز الكامل داخل منطقة الجزاء، وعدم التهاون أمام مرمى الأهلي، مشددًا على أهمية استغلال كل فرصة تتاح خلال اللقاء، وتفادي الأخطاء الساذجة التي قد تكلف الفريق نتيجة المباراة.

وأكد المدير الفني على ضرورة الالتزام بالواجبات الدفاعية، والحذر من ترك أي مساحات أمام لاعبي الأهلي، خاصة فيما يتعلق بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، مطالبا بخط دفاع منظم وانضباط تكتيكي صارم لتجنب المفاجآت.

وشدد فيريرا على أهمية اللعب الجماعي وتجنب الأداء الفردي، مشيرًا إلى ضرورة استغلال سرعات ومهارات اللاعبين، وعلى رأسهم البرازيلي خوان ألفينا، الذي يعد أحد أهم مفاتيح اللعب في خط الهجوم.

ويواصل الزمالك استعداداته الجادة للمباراة، حيث يسعى لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم، إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.