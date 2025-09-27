قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد عشر سنوات قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
بعد اختيار بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
فيريرا يغلق باب العروض الخارجية ويتمسك بالزمالك قبل موقعة القمة

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي

حسم البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، موقفه من العرض الاحترافي الذي تلقاه مؤخرا من أحد أندية بلاده، حيث أكد لإدارة القلعة البيضاء تمسكه الكامل بالاستمرار مع الفريق، ورفضه لمناقشة أي عروض في الوقت الحالي.

وأوضح فيريرا أنه أغلق تماما ملف العرض الخارجي، مفضلا التركيز على مشوار الزمالك محليا وقاريا، خاصة مع الاستعداد لمباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وشدد المدرب البلجيكي على أن هدفه الرئيسي هو كتابة اسمه في تاريخ الزمالك، واستعادة أمجاد النادي على المستويين المحلي والقاري، وعلى رأسها لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يأتي الأهلي في المركز السادس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.

