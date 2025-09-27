فيريرا يغلق باب العروض الخارجية ويتمسك بالزمالك قبل موقعة القمة

حسم البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، موقفه من العرض الاحترافي الذي تلقاه مؤخرا من أحد أندية بلاده، حيث أكد لإدارة القلعة البيضاء تمسكه الكامل بالاستمرار مع الفريق، ورفضه لمناقشة أي عروض في الوقت الحالي.

وأوضح فيريرا أنه أغلق تماما ملف العرض الخارجي، مفضلا التركيز على مشوار الزمالك محليا وقاريا، خاصة مع الاستعداد لمباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وشدد المدرب البلجيكي على أن هدفه الرئيسي هو كتابة اسمه في تاريخ الزمالك، واستعادة أمجاد النادي على المستويين المحلي والقاري، وعلى رأسها لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يأتي الأهلي في المركز السادس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.