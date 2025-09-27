مدرب الزمالك يوجه تعليمات خاصة لألفينا قبل مواجهة الأهلي

وجه البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة إلى البرازيلي خوان ألفينا، بضرورة استغلال الجهة اليسرى من دفاع الأهلي، والتي تعاني من غيابات مؤثرة، مؤكدًا أن هذه المنطقة قد تمثل نقطة تفوق هجومي لصالح الزمالك خلال اللقاء.

وعقد فريرا جلسة فنية مطولة مع اللاعبين، خصصها لتحليل شامل لأداء الأهلي قبل مواجهة القمة المرتقبة.

وحرص فيريرا خلال الجلسة على استعراض الجوانب الفنية التي يمكن استغلالها في أداء المنافس، مع التركيز على كيفية إغلاق المساحات أمام مفاتيح لعب الأهلي، لا سيما في وسط الملعب وعلى الأطراف.

كما ناقش المدير الفني مع اللاعبين الخطة الفنية الأمثل للمباراة، مؤكدًا أن الالتزام التكتيكي والانضباط الدفاعي سيكونان مفتاح الفوز في مواجهة الغريم التقليدي.

وشدد فيريرا على ضرورة استغلال الأخطاء الدفاعية في صفوف الأهلي، خصوصًا ما يتعلق بسوء التمركز والضغط العكسي، مطالبًا لاعبيه بالتركيز على التحولات السريعة واستثمار أي خلل دفاعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.