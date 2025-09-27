فيريرا يكثف جلساته مع لاعبي الزمالك لتصحيح الأخطاء قبل القمة

يواصل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جهوده لتصحيح الأخطاء الفنية التي ظهرت في المباريات الأخيرة، وكلفت الفريق فقدان بعض النقاط المهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وعقد فيريرا عددًا من الجلسات الفنية المكثفة مع اللاعبين، ركز خلالها على تحليل الأداء الدفاعي والهجومي، واستعراض أبرز الأخطاء التي ظهرت مؤخرا، مؤكدا ضرورة تفاديها خلال المواجهات المقبلة، خاصة في ظل قوة المنافسة على صدارة الدوري.

وشدد المدير الفني البلجيكي على أن مواجهة الأهلي المقبلة تعد منعطفا حاسما في مشوار الزمالك نحو اللقب، مطالبا لاعبيه بالتركيز الكامل خلال التدريبات، والعمل على رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل مباراة القمة.

كما حث فيريرا لاعبيه على بذل أقصى مجهود داخل الملعب، والعمل بروح قتالية عالية لضمان الظهور بأفضل شكل ممكن أمام الغريم التقليدي الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمواجهة الأهلي، بعد غد الأثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، يليه المصري البورسعيدي في المركز الثاني بـ15 نقطة، ثم وادي دجلة في المركز الثالث بـ14 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 12 نقطة متساويًا مع فريق زد.