مصادر أمريكية.. ترامب ينتقم من المتخاذلين عن قمع المتظاهرين في الـ FBI
بعد اختياره بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص
سعر الدولار اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 في مصر
فى مهمة لحماية الأرض .. 3 أقمار اصطناعية تتجه نحو الفضاء | ما القصة؟
بعد عشر سنوات قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
فيريرا يكثف جلساته مع لاعبي الزمالك لتصحيح الأخطاء قبل القمة

منتصر الرفاعي

يواصل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جهوده لتصحيح الأخطاء الفنية التي ظهرت في المباريات الأخيرة، وكلفت الفريق فقدان بعض النقاط المهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وعقد فيريرا عددًا من الجلسات الفنية المكثفة مع اللاعبين، ركز خلالها على تحليل الأداء الدفاعي والهجومي، واستعراض أبرز الأخطاء التي ظهرت مؤخرا، مؤكدا ضرورة تفاديها خلال المواجهات المقبلة، خاصة في ظل قوة المنافسة على صدارة الدوري.

وشدد المدير الفني البلجيكي على أن مواجهة الأهلي المقبلة تعد منعطفا حاسما في مشوار الزمالك نحو اللقب، مطالبا لاعبيه بالتركيز الكامل خلال التدريبات، والعمل على رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل مباراة القمة.

كما حث فيريرا لاعبيه على بذل أقصى مجهود داخل الملعب، والعمل بروح قتالية عالية لضمان الظهور بأفضل شكل ممكن أمام الغريم التقليدي الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمواجهة الأهلي، بعد غد الأثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، يليه المصري البورسعيدي في المركز الثاني بـ15 نقطة، ثم وادي دجلة في المركز الثالث بـ14 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 12 نقطة متساويًا مع فريق زد.

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير شارع الجلاء

صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 58 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن

صورة أرشيفية

صرف 400 ألف جنيه لأسرة المتوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

