الصادرات الهندسية تحطم الأرقام القياسية وتتجاوز 4 مليارات دولار حتى أغسطس 2025

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن مواصلة القطاع تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، حيث سجلت الصادرات الهندسية ارتفاعًا بنسبة 12% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، لتصل إلى 4.187 مليار دولار مقابل 3.746 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024.

وأشار المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على تعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، رغم التحديات العالمية، حيث تعد المستويات الحالية هي الأعلى في تاريخ القطاع في 8 أشهر مما يشير إلي قفزة قد تلامس 6 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع صادرات عدة قطاعات رئيسية، من بينها: مكونات السيارات (+24%)، الصناعات الكهربائية والإلكترونية (+18%)، الأجهزة المنزلية (+15%)، وسائل النقل (+11%)، الصناعات الفنية والطبية (+37%)، والمعادن (+84%).

وشدد رئيس المجلس على التعاون البناء مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذلك وزارة المالية من أجل استمرار طفرة الصادرات والتعامل مع التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية ورد الأعباء التصديرية.

من جانبها، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية شهدت توسعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلي اغسطس 2025، حيث سجلت زيادة واضحة في أوروبا (المملكة المتحدة، تركيا، سلوفاكيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، التشيك، إسبانيا، سلوفينيا)، والدول العربية (الإمارات، العراق، ليبيا، الجزائر، المغرب، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، سوريا)، إضافة إلى أسواق في آسيا (أذربيجان، الصين، إندونيسيا)، وأفريقيا (كينيا، نيجيريا، غانا، جنوب أفريقيا)، فضلًا عن السوق الأميركية.

وأشارت "حلمي" إلي استمرار جهود المجلس التصديري للصناعات الهندسية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الهندسية المصرية، وزيادة القيمة المضافة في الصادرات، بما يسهم في تعزيز دور القطاع كأحد أهم محركات نمو الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.



