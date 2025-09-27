وفد اليونسكو يتفقد ترسانة السمبسكاني لصناعة السفن واليخوت بعزبة البرج

في إطار فعاليات مهرجان دمياط في نسخته الثانية، قامت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، ووفد من منظمة اليونسكو بزيارة ترسانة السمبسكاني لصناعة السفن واليخوت بمدينة عزبة البرج، وذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس عمرو عرنسة، مدير المهرجان.

وخلال الزيارة، استعرض القائمون على الترسانة تاريخها العريق الممتد لخمسة أجيال في صناعة اليخوت والمراكب والعائمات بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث تعد عزبة البرج المدينة الرئيسة لصناعة اليخوت والمراكب في مصر. وتغطي منشآت الترسانة مساحة ٧٠٠٠ متر مربع يعمل بها نحو ١٠٠ عامل محترف ينجزون أكثر من ٩٠٪ من مراحل التصنيع داخل الموقع.

وتنتج ترسانة السمبسكاني، بجانب اليخوت ومراكب النزهة والمراكب الشراعية، سفن الصيد ومعديات الركاب والسيارات، فضلاً عن أنصاف الغواصات السياحية وخزانات الوقود. ويقوم العمل داخل الترسانة على قيم أساسية موروثة عبر الأجيال، تقوم على الأمانة والاحترام والتكامل بين الخبرة والابتكار، بما يضمن تقديم منتجات عالية الجودة تلبي طموحات العملاء داخل مصر وخارجها.

وأكدت نائب المحافظ أن ترسانة السمبسكاني تمثل نموذجًا فريدًا للحفاظ على الحرف التراثية وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات العصر، مشيدة بالدور الكبير الذي تلعبه في تعزيز مكانة دمياط كقلعة لصناعة السفن واليخوت.