قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: أشرف مروان حافظ على أرواح آلاف الجنود المصريين بخداع الإسرائيليين
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد اليونسكو يتفقد ترسانة السمبسكاني لصناعة السفن واليخوت بعزبة البرج

الترسانه
الترسانه
زينب الزغبي

في إطار فعاليات مهرجان دمياط في نسخته الثانية، قامت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، ووفد من منظمة اليونسكو بزيارة ترسانة السمبسكاني لصناعة السفن واليخوت بمدينة عزبة البرج، وذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس عمرو عرنسة، مدير المهرجان.

وخلال الزيارة، استعرض القائمون على الترسانة تاريخها العريق الممتد لخمسة أجيال في صناعة اليخوت والمراكب والعائمات بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث تعد عزبة البرج المدينة الرئيسة لصناعة اليخوت والمراكب في مصر. وتغطي منشآت الترسانة مساحة ٧٠٠٠ متر مربع يعمل بها نحو ١٠٠ عامل محترف ينجزون أكثر من ٩٠٪ من مراحل التصنيع داخل الموقع.

وتنتج ترسانة السمبسكاني، بجانب اليخوت ومراكب النزهة والمراكب الشراعية، سفن الصيد ومعديات الركاب والسيارات، فضلاً عن أنصاف الغواصات السياحية وخزانات الوقود. ويقوم العمل داخل الترسانة على قيم أساسية موروثة عبر الأجيال، تقوم على الأمانة والاحترام والتكامل بين الخبرة والابتكار، بما يضمن تقديم منتجات عالية الجودة تلبي طموحات العملاء داخل مصر وخارجها.

وأكدت نائب المحافظ أن ترسانة السمبسكاني تمثل نموذجًا فريدًا للحفاظ على الحرف التراثية وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات العصر، مشيدة بالدور الكبير الذي تلعبه في تعزيز مكانة دمياط كقلعة لصناعة السفن واليخوت.

دمياط محافظ دمياط اليونسكو السفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ترشيحاتنا

شاهين عبدالرحمن

الشارقة الإماراتي يرد على شائعات غياب قائد فريق شاهين عبدالرحمن

بيراميدز

بيراميدز يواصل انتصاراته في الدوري بالفوز على طلائع الجيش 4-0

الزمالك

أيمن منصور: الزمالك لديه عناصر مهارية ستصنع الفارق في القمة

بالصور

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

القولون
القولون
القولون

فيديو

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

ايمان عبد اللطيف

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

ايمان عبد اللطيف

سبب صـ.ادم وراء وفاته.. تفاصيل جديدة عن واقعة عريس أسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد