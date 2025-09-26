محافظا دمياط وقنا يتفقدان معرضين لفن الأويما ومختبر الأثاث

قام الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ،يرافقه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بجولة بكوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة" ، فى ثانى أيام مهرجان دمياط فى نسخته الثانية، بتفقد معرض مختبر الأثاث والذى يعرض مشاريع مبتكرة طُوِّرت من خلال البحث والتجريب والتعاون بين قسم تصميم المنتجات بجامعة كوفنتري وديزايندستري ومختبر التصميم البديل.

أشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بالإضافة التى يقدمها المعرض لتسليط الضوء على المواد الجديدة وطرق التصنيع والجماليات المعاصرة، ليعكس كيف يسهم الجيل الجديد من المصممين في تشكيل مستقبل تصميم الأثاث بإبداع ومسؤولية.

كما تفقدا معرض فن الأويما ، حيث أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على أن المحافظة تولى هذا الفن اهتمام بالغ ، وذلك للحفاظ على هذا التراث المرتبط بدمياط وصناعة الأثاث بها ،ولفت إلى أن الصانع الدمياطى يتمتع بمهارة لامثيل لها وإتقان كبير لهذا الفن منذ سنوات طويلة .

اصطحب محافظ دمياط الدكتور خالد عبد الحليم ، فى زيارة للكوبرى التاريخى، حيث تحدث الدكتور أيمن الشهابى عن تاريخ الكوبرى قبل نقله إلى دمياط ككوبرى لعبور السيارات وصولاً إلى نقله أمام مكتبة مصر العامة بتخطيط علمى وهندسى مدروس من الدكتور فتحى البرادعي، وزير الاسكان ومحافظ دمياط الأسبق ، وكذا خطة تطويره ورفع كفاءته خلال تولى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منصب محافظ دمياط، وذلك بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو والتى تعد الشريك الاستراتيجي للمهرجان.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة ، وسحر نبوى مساعد رئيس شركة موبكو للعلاقات الحكومية ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و لمياء مليجي مدير برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعمرو عرنسة مدير مهرجان دمياط.