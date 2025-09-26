قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوتيريش: العالم يسير نحو سباق تسلح نووي أكثر تعقيدا وخطورة.. ولا يمكن التنبؤ به
أطباء بلا حدود" تعلن تعليق عملياتها في مدينة غزة
نتنياهو يخاطب الأمم المتحدة بدبوس QR ودعاية ضخمة في نيويورك ضد حماس | تفاصيل
أبو الغيط ووزيرة خارجية سلوفينيا يؤكدان رفضهما المخطط الإسرائيلي لإعادة احتلال غزة وضم الضفة
بسمة بوسيل: رضوي الشربيني طلعت عيني وقت طلاقي
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7
بشارة بحبح يكشف بنود خطة ترامب لوقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن
ناجي الشهابي: تكاتف الشعب مع الجيش هو الرد الأمثل على خطط التفتيت
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظا دمياط وقنا يتفقدان معرضين لفن الأويما ومختبر الأثاث

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

قام الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ،يرافقه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بجولة بكوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة" ، فى ثانى أيام مهرجان دمياط فى نسخته الثانية،  بتفقد معرض مختبر الأثاث والذى يعرض مشاريع مبتكرة طُوِّرت من خلال البحث والتجريب والتعاون بين قسم تصميم المنتجات بجامعة كوفنتري وديزايندستري ومختبر التصميم البديل.

 أشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بالإضافة التى يقدمها المعرض لتسليط الضوء  على المواد الجديدة وطرق التصنيع والجماليات المعاصرة، ليعكس كيف يسهم الجيل الجديد من المصممين في تشكيل مستقبل تصميم الأثاث بإبداع ومسؤولية.

كما تفقدا معرض فن الأويما ، حيث أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على أن المحافظة تولى هذا الفن اهتمام بالغ ، وذلك للحفاظ على هذا التراث المرتبط بدمياط وصناعة الأثاث بها ،ولفت إلى أن الصانع الدمياطى يتمتع بمهارة لامثيل لها وإتقان كبير لهذا الفن منذ سنوات طويلة .

اصطحب محافظ دمياط الدكتور خالد عبد الحليم ، فى زيارة للكوبرى التاريخى، حيث تحدث الدكتور أيمن الشهابى عن تاريخ الكوبرى قبل نقله إلى دمياط ككوبرى لعبور السيارات وصولاً إلى نقله أمام مكتبة مصر العامة بتخطيط علمى وهندسى مدروس من الدكتور فتحى البرادعي،  وزير الاسكان ومحافظ دمياط الأسبق ، وكذا خطة تطويره ورفع كفاءته خلال تولى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منصب محافظ دمياط،  وذلك بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو والتى تعد الشريك الاستراتيجي للمهرجان.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة ، وسحر نبوى مساعد رئيس شركة موبكو للعلاقات الحكومية ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و لمياء مليجي مدير برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعمرو عرنسة مدير مهرجان دمياط.

دمياط محافظ دمياط الاويما معرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

وفد هيئة تنشيط السياحة بالجيزة فى ضيافة مهرجان دمياط

محافظ دمياط

محافظا دمياط وقنا يتفقدان معرضين لفن الأويما ومختبر الأثاث

د.جمال شعبان

جمال شعبان يشارك في المؤتمر السنوي للقلب بمستشفى كفر الشيخ العام | صور

بالصور

أخطاء شائعة عند استخدام الميكروويف قد تسبب الانفجار أو الحريق .. احذر منها

عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

فيديو

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد