فرص استثماريه تطرحها محافظة دمياط

شاركت إدارة الاستثمار بديوان عام محافظة دمياط في فعاليات معرض DPlus للتطوير العقاري بمدينة دمياط الجديدة ضمن فاعليات مهرجان دمياط فى نسخته الثانية لعام ٢٠٢٥.

وجاءت المشاركة بحضور رحاب موافي، مدير عام إدارة الاستثمار وفريق العمل بالإدارة، حيث تم عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة دمياط في مختلف القطاعات، بما يعكس جهود المحافظة في دعم الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات التنموية.

وأكدت رحاب الموافي، أن مشاركة الإدارة في مثل هذه المعارض تساهم في التعريف بالمزايا الاستثمارية للمحافظة، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة أمام المستثمرين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز بيئة الاستثمار.