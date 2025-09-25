أيادي مصر للحرف اليدوية بجسر الحضارة ضمن فاعليات مهرجان دمياط



تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، معرض أيادي مصر للحرف اليدوية الذى يتم تنظيمه بالتعاون بين وحدة أيادي مصر والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " .

حيث جاء ذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، و النائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ والمهندس عمرو عرنسة مدير مهرجان دمياط ووالأستاذة مروة نبيل مدير وحدة أيادي مصر و الدكتورة نيفين الاسمر رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية و الأستاذ حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط

.

هذا وقد تفقد " المحافظ " أروقة المعرض التى تضمنت منتجات عديدة تجمع بين أصالة دمياط وقنا، والتى تُعد ضيف شرف المهرجان لهذه النسخة ،حيث يضم مشغولات خشبية وأويمة دمياطية، إلى جانب العسل الأسود و خزف جرجوس وشيلان الفركة القناوية، بالإضافة إلى التطريز والمفروشات، النحاسيات، والتحف التراثية.

فيما وقد أشاد " المحافظ " بما تتضمنه من معروضات ورحب بوجود المنتجات القناوية، وثمن جهود الجهات المشاركة بالتنفيذ وأكد أن المعرض يمثل منصة متميزة للترويج للمنتجات المحلية وفرصة لزوار المهرجان للتعرف على تنوع الحرف المصرية الأصيلة، واقتناء منتجات مميزة تحكي تاريخًا ممتدًا من الإبداع والجودة.